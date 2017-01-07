台南歷史名人黃清舞 將軍區故居掛牌

黃清舞故居由賴清德（右三）等人掛牌。（記者楊金城攝）

2017-01-07 12:34

〔記者楊金城／台南報導〕有73年歷史的將軍區黃清舞故居「遂園」，現已改為方圓美術館，黃清舞是醫師，也曾擔任過第一任官派將軍鄉長，共當過5屆將軍鄉長，獲選為台南市歷史名人故居，上午由市長賴清德、黃清舞的二媳婦黃林守真、台南市文化局長葉澤山、方圓美術館長林振豐等人舉行掛牌儀式暨「遂園風華」影像記錄展開幕，地方歡慶。

市府為紀念南市歷史名人，依據〈臺南市歷史名人紀念作業要點〉，經文化局調查整理，將南市歷史名人分成藝文、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術等7大類，目前共列有185位，文化局並已完成歷史名人網頁建置，賴清德說，未來在永康的南市總圖書館也會設立歷史名人堂。

黃清舞故居是第15處南市名人故居掛牌，也是今年第1處掛牌的故居。

賴清德說，列名南市政治類歷史名人的黃清舞（1905〜1994），號遂園，既是醫生，又是政治家，並精熟司法和音樂，是將軍鄉的傳奇人物；他在家鄉懸壺濟世，救人無數，名重一時。戰後他受命擔任國民政府地方接收委員，官派將軍鄉首屆鄉長，但仍於公暇持續行醫，任內極少出席宴會場合以免延誤看病救人，鄉里傳為美談。黃清舞曾5度當選將軍鄉長，擔任鄉長長達15年，他擅長書法、音律，藏書豐富，才華洋溢、學養俱佳，為難得一見的人才，風範值得後人學習。

黃清舞的遂園建於1944年，是將軍地區最具規模的林園宅第，建築風格中西合璧，後荒廢。出身將軍的企業家林振豐，不忍黃清舞故居被拆除改建而購買下來，於2008年成立「財團法人方圓文化藝術基金會」，整修後將古宅更名為「方圓美術館」，同年11月開放參觀，重新賦予知名老建築以藝術新生命。

84歲地方大老、康那香董事長戴榮吉小時候曾被黃清舞看診過，他說，黃清舞藏書豐富，被喻為北門區的圖書館。

黃林守真回憶公公視她為女兒，十分疼愛。配合故居掛牌，方圓美術館即日起也舉辦「遂園風華－影像記錄展」，展出老鄉長黃清舞及遂園的珍貴老照片100多幅。

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