楊泮池再致歉 向台大喊話：別因論文風波氣餒

2017-01-07 10:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣大學校長楊泮池今在台大校務會議上對郭明良論文案公開談話，他表示，對於事件引起社會疑慮，出現對台大責難的聲音，甚至對生醫領域產生負面影響，深表歉意，他強調，台大許多教授的研究成果對社會和學術界都有很大貢獻，希望不要因此氣餒，也盼社會給予肯定。

台大今召開105學年度第1學期第2次校務會議，楊泮池結束校務報告後，突然表示要對郭明良論文案說幾句話。楊泮池說，事件發生至今已兩個月，媒體的大幅報導引起各界評論，他作為校長要為整件事表達遺憾，也對台大和台灣生醫界感到非常抱歉。

楊泮池說，他本人坦然接受調查也已提供資料給調查委員會，雖然調查結果尚未出爐，但仍要引以為戒，因為跨領域研究已是全球趨勢，如何在學術倫理上建立制度，目前學校也積極成立工作小組研擬防範機制和研究室規範。

台大學術副校長郭大維表示，事件發生後，生科院和醫學院都分別成立調查小組，並在去年開4次會議和3次會議，兩院初步調查結果將在1月13日送至教評會審議。

郭大維強調，教評會成員包括教務長郭鴻基、22位由各院推選的委員及11位各學院院長，完全是獨立運作，此外，校方也特別邀請校外及國外專家學者組成特別委員會參與調查，希望達到公平、公正及嚴謹的調查。

台大行政副校長張慶瑞也表示，校方去年11月也召開非正式工作小組，討論在教育宣導上建立標準機制、防治機制上建立完整規章，以及事件發生後的處理SOP，目前初步規劃組成專門辦公室來處理，像是國內外大學的學術倫理辦公室（ORI）。