情比兄弟深 屏東大學2身障生互助互補

屏大校園常見蕭丞竣（左）與黃勤（右）互相扶持。（記者羅欣貞攝）

2017-01-06 18:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學教育心理與輔導學系大四學生蕭丞竣與黃勤，一位重度腦性麻痺、一位中度視覺障礙，同班4年來互相扶持，「你當我的眼、我當你的手腳」，互補不足，在求學道路上一路相伴勉勵，突破生活與學習的障礙，感情比親兄弟還深。

來自高雄的蕭丞竣1歲時被鑑定為重度腦性麻痺，不會爬行、走路，經過長期復健，才能穿著支架鐵鞋站立，走起路來像企鵝般吃力，站立時兩手也不能提東西，常需要有人攙扶才安全，上課跑班移動時，常靠電動車代步。

手腳不方便的他，到屏東大學後，遇到了同樣需要別人協助的黃勤，黃勤是台南人，因早產視神經發育不全，左眼只剩光覺，右眼視力也僅0.1，看東西時要貼在物體前方，或拿放大鏡、望遠鏡、用手機拍照再放大才能看清楚。

奇妙的緣份讓兩個同樣有缺憾的青年，變成同班同學及室友，兩人每天一起行動，黃勤當蕭丞竣的手與腳，扶著他走路、幫他拿東西，蕭丞竣則是黃勤的眼睛，不時提醒他哪裡有危險、哪裡有階梯，或是紅綠亮了要停下來。

今年即將畢業，樂觀活潑的兩人都希望未來能發揮所學，從事助人的工作，尤其能服務和他們一樣的身心障礙者，「因為經歷過一樣的辛苦，我們更知道如何幫助他們！」，就算畢業後必須分開，他們也說，反正家住得很近，兄弟感情不會變。