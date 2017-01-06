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化粧品廣告開放了 事前審查制度違憲

司法院大法官會議今天做出釋字第744號解釋，宣布化粧品廣告事前審查制度違憲。示意圖。（資料照，記者林相美攝）

2017-01-06  17:01

〔記者項程鎮／台北報導〕司法院大法官會議今天做出釋字第744號解釋，宣布化粧品廣告事前審查制度違憲，司法院秘書長呂太郎指出，大法官認為，事前審查制度限制化粧品廠商的言論自由，已逾越必要程度，不符憲法的比例原則，還抵觸憲法保障人民的言論自由，今天起失效。

呂太郎指出，就算化粧品有含藥成分，例如防曬、美白等產品的廣告，一樣不能事前審查，如產品違法，透過事後懲罰就能達到保護人民健康目的。

化粧品條例第24條第2項規定，化粧品事前登載或宣播廣告時，應事前申請中央或直轄市衛生主管機關核准，第30條第1項規定，違反上述條文，處5萬元以下罰鍰；大法官認為相關條文違憲。

不過行政院院會去年9月已通過「化粧品衛生管理條例」修正草案，廢除化粧品廣告事前審查制度，但增訂化粧品不得標示、宣傳或廣告醫療效能，並修正化粧品定義，增訂化粧品業者、產品資訊檔案及化粧品成分等立法定義。

本案為知名日本化粧品DHC聲請釋憲，台灣蝶翠詩化粧品公司（即DHC）未向主管機關事前申請核准，就在網站刊登防曬乳廣告，被台北市政府衛生局裁處罰鍰3萬元，DHC提起行政救濟被駁回確定，轉而聲請釋憲。

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