鄭文燦籲智慧化物流納入「亞洲矽谷計畫」

2017-01-06 14:18

〔記者李容萍／桃園報導〕國泰人壽投資的永聯「物流共和國楊梅園區」，今天上午舉辦開發啟動典禮，計畫開發3萬坪現代化物流倉儲設施，預計投資約40億元。全案由永聯物流開發規畫、營運，瞄準低溫冷鏈食品、醫藥生技、美妝及健康養生等民生產業，打造國際高規格物流園區並帶動周邊區域發展，預估年產值達250億元效益。

國泰人壽與永聯物流開發於2014年攜手布局全台物流園區建設，規劃投入300億元在不同縣市興建合計35萬坪物流倉儲設施，統一命名「物流共和國」建立品牌，楊梅園區是繼新北瑞芳（台北園區）、桃園大園、台中烏日大型開發案後的第4個園區，預計明年第2季完工啟用提供1000個就業機會。

開發啟動典禮由國泰人壽副總經理郭文鎧、永聯物流開發董事長張仁和主持，包括桃園市長鄭文燦、經濟部商業司司長李鎂等人到場祝福園區動工順利，也會與物流業攜手合作，一起振興物流。

鄭文燦指出，他前年訪問日本大黑物流中心（Daiwa House），該園區連結倉儲及碼頭，並採立體化設計，與傳統鐵皮屋式的倉儲截然不同，十分現代化與智慧化。事實上，政府推動「亞洲･矽谷計畫」，也應納入智慧化物流項目，並檢視相關法令規範，結合包括空間、金流及資訊流等面向，提出振興物流方案。

鄭文燦說，物流共和國楊梅園區具有許多高階物流的設計，可提供廠商完整的供應鏈，金融服務也可進駐，未來並可結合無線射頻辨識系統（RFID）進一步提升物流技術，使更多企業利用該物流園區進行產品配送，降低企業成本，也提升企業品牌及競爭力，讓該園區不僅是全台物流業最集中的基地，也是支撐經濟的動力。

鄭文燦還說，桃園市轄約1800家物流業，是全台最大的物流聚落，物流業在桃園不僅只有量的成長，也包括高階化、智慧化等方面質的成長；傳統思維認為物流只是倉儲，而現代化的物流相關設備眾多，他認為應適時修正「產業創新條例」等相關法規，給予物流業合理進行毗鄰擴大，讓物流業能在非都市計畫土地可以就地擴大、成長。