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自自冉冉爭論 林瑞明再發俳句：原稿辨字苦

2017-01-06  14:17

〔記者劉婉君／台南報導〕總統府春聯引用賴和詩句「自自冉冉」引發爭論，《賴和全集》總編輯林瑞明繼昨天在臉書發燒俳句「馮馬」，今天再發表一則俳句，提到「原稿辨字苦」。

自自冉冉、自自由由的爭論連日未休，原本一直保持沈默的林瑞明，前天先說要等總統府問才會表示意見，昨天一早就在臉書發表「台灣俳句：馮馬」，被外界解讀為引用「錯把馮京當馬涼」神回覆。

林瑞明今天再發表「台灣俳句：爭說。原稿辨字苦，三十年間無人聞，賴和一夕紅。」被外界認為是說明由、冉為錯字校對問題造成，事件真相大白。

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  • 《賴和全集》總編輯林瑞明在臉書發表「台灣俳句：爭說」，提到原稿辨字苦。（記者劉婉君翻攝）

    《賴和全集》總編輯林瑞明在臉書發表「台灣俳句：爭說」，提到原稿辨字苦。（記者劉婉君翻攝）

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