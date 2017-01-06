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新春開筆迎丁酉 台東名家揮毫贈春聯

2017-01-06  13:52

［記者張存薇／台東報導］新年新氣象！台東縣政府推出「金雞賀歲、喜樂盈門」春聯，9日起在縣府大廳服務台、各旅遊服務中心等地供民眾索取；此外，台東市公所將於12、13日在1樓中庭舉辦名家揮毫贈春聯活動，13日上午9時，縣府文化處則將於縣府大禮堂舉辦「新春開筆迎丁酉」玩書法寫春聯活動，歡迎民眾參與。

迎接金雞年，縣府已印製喜氣春聯，行政處指出，9日起可在縣府大廳、文化處服務台、縣民服務中心及機車、火車站及台東轉運站的旅遊服務中心供民眾索取。

台東市公所與台東縣書畫教育學會合作，將於12、13日上午9時至中午12時，於市公所1樓中庭舉辦「丁酉年金雞報喜-迎春揮毫贈春聯活動」，預計贈出上千份春聯。

縣府文化處則與台東縣書法學會合作，除有書法家現場共同揮毫，也有寫春聯工坊，由書法家在旁指導，民眾可自行寫下對新年的期盼。

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  • 台東縣政府印製喜氣春聯，九日起開放民眾索取。（記者張存薇攝）

    台東縣政府印製喜氣春聯，九日起開放民眾索取。（記者張存薇攝）

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