| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

要求林明昇出面 復航工會突襲國產實業

2017-01-05  15:02

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕復興航空企業工會成員今天轉戰國產實業林口廠，以突襲的方式在大門口靜坐抗議，高喊「母公司責無旁貸、林家出面解決」等口號，要求國產實業董事長林孝信能出面，解決復興航空惡性關廠案，工會成員不滿說，從解散到現在，員工唯一見到林明昇的一次，就是11月22日他在電視上宣布復航解散的那1天。

在復航工作4年的工會成員許燁表示，從去年11月22日復航解散到現在，工會任何的行動，包括前往中興保全、國產大樓突襲，甚至已經堵到林明昇住處樓下，卻始終不見林家人出面，位於桃園市龜山區的水泥廠，算是國產實業的根基，因此工會成員聚集到林口廠表達訴求，只希望林家人可以出面面對員工。

許燁表示，工會要求林明昇出席1月6日舉行的強制協商，再者，希望他能答應工會所提出的訴求，第3，希望林明昇能回應工會、不要避而不談。

廣告
  • 復航工會成員突襲國產實業林口廠。（記者鄭淑婷攝）

    復航工會成員突襲國產實業林口廠。（記者鄭淑婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國產實業 復航工會 突襲
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：要求林明昇出面 復航工會突襲國產實業


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.