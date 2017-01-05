要求林明昇出面 復航工會突襲國產實業

2017-01-05 15:02

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕復興航空企業工會成員今天轉戰國產實業林口廠，以突襲的方式在大門口靜坐抗議，高喊「母公司責無旁貸、林家出面解決」等口號，要求國產實業董事長林孝信能出面，解決復興航空惡性關廠案，工會成員不滿說，從解散到現在，員工唯一見到林明昇的一次，就是11月22日他在電視上宣布復航解散的那1天。

在復航工作4年的工會成員許燁表示，從去年11月22日復航解散到現在，工會任何的行動，包括前往中興保全、國產大樓突襲，甚至已經堵到林明昇住處樓下，卻始終不見林家人出面，位於桃園市龜山區的水泥廠，算是國產實業的根基，因此工會成員聚集到林口廠表達訴求，只希望林家人可以出面面對員工。

許燁表示，工會要求林明昇出席1月6日舉行的強制協商，再者，希望他能答應工會所提出的訴求，第3，希望林明昇能回應工會、不要避而不談。