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Apple明推春節購物特惠 祭出贈送近萬元耳機

2017-01-05  08:17

〔記者陳炳宏／台北報導〕買新iPhone送萬元耳機？沒錯，為了慶祝月底即將到來的農曆新年，Apple將在明天（6日）推出春節購物特惠活動，凡購買特定Mac或iPhone，包括iPhone 7，可獲價值9990元的紅色Beats Solo3 Wireless頭戴式耳機，早上8點開賣，不過數量有限，且活動只有一天。

根據Apple台灣網站所公布，明天購買iMac、MacBook、MacBook Pro（具備 Touch Bar 的機型除外）、MacBook Air或Mac Pro或iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s或iPhone 6s Plus，即可獲得一副Beats Solo3 Wireless頭戴式耳機（紅色）。

不過，購買時必須利用apple.com/tw或致電0800-020-021，於1月6日當日上午8點後完成。

且每一名合資格購買人，即使買再多產品，最多只能得到兩副促銷的頭戴式耳機。優惠商品供應情況可能隨時變動。數量有限，送完即止。

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  • Beats Solo3 Wireless耳機價值9990元。（記者陳炳宏翻攝Apple官網）

    Beats Solo3 Wireless耳機價值9990元。（記者陳炳宏翻攝Apple官網）

  • 慶祝農曆新年，Apple6日推出紅色購物節活動，除了配合傳統過年最應景的紅色商品外，購買特定電腦或iPhone，還能獲贈一副近萬元耳機。（記者陳炳宏翻攝Apple官網）

    慶祝農曆新年，Apple6日推出紅色購物節活動，除了配合傳統過年最應景的紅色商品外，購買特定電腦或iPhone，還能獲贈一副近萬元耳機。（記者陳炳宏翻攝Apple官網）

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