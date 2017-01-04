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口味特殊？ 汪星人勇嗑仙人掌 驚呆網友

家中仙人掌盆栽被汪星人硬生生啃出一個大洞，飼主跟網友都看傻眼。（圖擷自爆料公社）

2017-01-04  20:51

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書社團分享讓人看了既無奈又好笑的照片，一隻黃金獵犬狂嗑家中仙人掌盆栽，而狗臉則被仙人掌扎的腫了一大圈！讓人不禁爆笑仙人掌有這麼好吃？

一名江姓網友在臉書《爆料公社》貼出，一隻黃金獵犬將家中仙人掌盆栽拼命啃出一個大凹洞的照片，吃完後這隻汪星人的臉頰被扎到腫了一大圈，雖然模樣很可憐、但又讓人忍不住大笑。

不少網友被這隻黃金獵犬舉動萌到笑翻，紛紛留言：「嗑成這模樣，嗑到連你媽回來都快不認得你了」、「看牠吃成這樣，好像很好吃的樣子」、「怎麼那麼可憐，又好可愛」、「下次買榴槤給狗吧……仙人掌又不甜！」、「因為它刺我～我就咬它呀～」，也有不少網友呼籲飼主快帶牠去看醫生比較保險。

啃食仙人掌的黃金獵犬，被仙人掌的刺扎的臉頰腫起，讓人好氣又好笑。（圖擷自爆料公社）

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標題：口味特殊？ 汪星人勇嗑仙人掌 驚呆網友


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