| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

全台最大聯合礦區「金昌」 環署要求重提審查

2017-01-04  18:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕全台最大聯合採礦區「金昌石礦」，通過環評後至今8年未開採，環團去年8月底向環保署遞交「公民告知書」，提醒環保署若不執行環差，將提行政訴訟。環保署今做成決議，金昌石礦應提交環境現況差異分析及對策檢討進行審查，且未完成審查前不得開工。

金昌石礦於2008年通過環評，其開發基地曾出現在《看見台灣》紀錄片中，位於花蓮秀林勇士山頭那一片光禿禿的部分，該處原有台泥公司的寶來及合盛原石兩礦場，原本自去年9月1日起，同屬台泥的金昌石礦也預定動工開採，三者總面積達253.74公頃，已經是目前全台最大的聯合採礦區。

蠻野心足生態協會及地球公民基金會等環團，當時也為此聚集於環保署前抗議，並遞交「公民告知書」，提醒環保署若不執行環差，將提行政訴訟。環團聲明中指出，依法3年未開發就應進行環評對策報告及環差審查，但經濟部卻挑選2016年2月26日花蓮縣核發的水保及施工許可為核可開發時間點，使其時間變成在3年內。

環保署認為，經濟部將「環評法第16條的目的事業主管機關開發許可」與「作業準則的申報開工」兩者混淆，事實上申報開工是依照「開發行為環境影響評估作業準則」第31條，而非依照礦業法。至於開發許可，還是要回歸到其專管法規的許可來判斷，在此採礦案件中，應該認定是98年4月2日的礦業用地核定處分。

地球公民基金會研究員潘正正說，以前附近的和中部落曾因蘇拉颱風影響幾近滅村，而現又有蘇花改每天的隧道爆破工程，若再加上金昌的開採，會影響在地集水區與裸露表面、地表逕流，對環境衝擊極大，未來即使業者提環差，也將持反對開發的態度。

廣告
  • 去年8月環團曾聚集於環署前陳情，要求金昌石礦必須辦理環差。（記者楊綿傑攝）

    去年8月環團曾聚集於環署前陳情，要求金昌石礦必須辦理環差。（記者楊綿傑攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 環保署 環差 環評 礦場 金昌石礦場
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：全台最大聯合礦區「金昌」 環署要求重提審查


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.