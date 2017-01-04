全台最大聯合礦區「金昌」 環署要求重提審查

2017-01-04 18:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕全台最大聯合採礦區「金昌石礦」，通過環評後至今8年未開採，環團去年8月底向環保署遞交「公民告知書」，提醒環保署若不執行環差，將提行政訴訟。環保署今做成決議，金昌石礦應提交環境現況差異分析及對策檢討進行審查，且未完成審查前不得開工。

金昌石礦於2008年通過環評，其開發基地曾出現在《看見台灣》紀錄片中，位於花蓮秀林勇士山頭那一片光禿禿的部分，該處原有台泥公司的寶來及合盛原石兩礦場，原本自去年9月1日起，同屬台泥的金昌石礦也預定動工開採，三者總面積達253.74公頃，已經是目前全台最大的聯合採礦區。

蠻野心足生態協會及地球公民基金會等環團，當時也為此聚集於環保署前抗議，並遞交「公民告知書」，提醒環保署若不執行環差，將提行政訴訟。環團聲明中指出，依法3年未開發就應進行環評對策報告及環差審查，但經濟部卻挑選2016年2月26日花蓮縣核發的水保及施工許可為核可開發時間點，使其時間變成在3年內。

環保署認為，經濟部將「環評法第16條的目的事業主管機關開發許可」與「作業準則的申報開工」兩者混淆，事實上申報開工是依照「開發行為環境影響評估作業準則」第31條，而非依照礦業法。至於開發許可，還是要回歸到其專管法規的許可來判斷，在此採礦案件中，應該認定是98年4月2日的礦業用地核定處分。

地球公民基金會研究員潘正正說，以前附近的和中部落曾因蘇拉颱風影響幾近滅村，而現又有蘇花改每天的隧道爆破工程，若再加上金昌的開採，會影響在地集水區與裸露表面、地表逕流，對環境衝擊極大，未來即使業者提環差，也將持反對開發的態度。