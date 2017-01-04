高雄輕軌車門按鈕放這裡… 鄉民︰太糟糕了

有日本網友注意到，輕軌車門的開啟按鈕，剛好在一位女性角色的胸部上。（圖擷取自推特）

2017-01-04 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄輕軌日前與動漫「少女與戰車」合作，在車廂外貼上廣告，不過有日本網友注意到，輕軌車門的開啟按鈕，剛好在一位女性角色的胸部上頭，照片被分享到PTT之後，許多鄉民笑說：「絕對是故意的～」、「這真是太糟糕了XD」

日本網友在推特表示，自己日前到高雄搭乘輕軌時，發現車廂外貼著「少女與戰車」的海報，而車廂車門按鈕恰巧在一位女性角色的胸部上，這位日本網友也意有所指地說：「請看看這個按鈕的位置。」

照片被分享至PTT之後，按鈕與廣告女性角色的巧合也引起許多鄉民注意，紛紛笑說：「這個貼廣告的人真內行」、「難怪最近輕軌的搭乘人數突然暴增」、「絕對是故意的～」、「這真是太糟糕了XD」、「住手啊不要玩車門」。