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德國諾貝爾獎得主搖籃 將在台設立研究中心

德國馬克斯普朗克研究院，將大手筆投資150萬歐元（約台幣5200萬元），在新竹設立「前瞻材料研究中心」，地點坐落於國家同步輻射研究中心去年9月啟用的台灣光子源（TPS）建物中。圖為總統蔡英文參加新竹國家同步幅射中心台灣光之源的啟用儀式。（資料照，記者洪美秀攝）

2017-01-04  15:39

［記者吳柏緯／台北報導］曾孕育18位諾貝爾獎得主的德國馬克斯普朗克研究院，將大手筆投資150萬歐元（約台幣5200萬元），在新竹設立「前瞻材料研究中心」，強化與台灣學研機構在超導材料、奈米材料與磁性材料等前瞻材料的合作研究，並建立台德雙方的人才交流。

德國馬克思普朗克研究院被譽為諾貝爾獎的搖籃，自1948年至今，共培養出18位諾貝爾獎得主，在生醫、物理與化學領域都有卓越貢獻。從3年前開始，與交通大學、清華大學建立學術與人才交流的平台，至今共有15名台灣學生赴德留學。今年更看上了台灣的技術實力，決定在台設立實驗中心。

「前瞻材料研究中心」將坐落於國家同步輻射研究中心去年9月啟用的台灣光子源（TPS）建物中，總投資金額達到台幣5200萬元，為TPS啟用以來金額最大的單一投資案。

國輻中心董事長陳力俊說明，台灣光子源的技術領先全球至少2年以上，所產生的光線亮度是舊有儀器的1萬倍以上，可穿過許多一般光線無法穿透的物質與材料，因此適合用於前瞻材料的測試與研發。馬克斯普朗克研究院即是看上這樣的技術與研究環境，因此決定大手筆投資，設立「前瞻材料研究中心」，進行超導材料、奈米材料與磁性材料的研究。

國輻中心主任果尚志表示，前瞻材料可應用於開發新材料、綠色能源科技、奈米電子元件、生醫技術等領域研究。德國深厚的研究能量結合台灣的光源技術，能夠讓過去看不到的東西被看到、量不到的東西被量到。他形容，光子源是航空母艦；光線是高性能飛機；研究中心則是培育飛機的駕駛。透過這樣的合作方式，期望可以讓效益最大化，並提升台德雙方的研究水準。

除了與國輻中心的合作案外，從2013年開始，馬克斯普朗克研究院也陸續與位在新竹的交通大學、清華大學簽訂合作備忘錄，進行研究與人才的交流，並獲得教育部「台灣人才躍升計畫」補助，至今已有15位學生赴德學習。

果尚志說明，在研究中心的基礎上，台灣與德國未來每年預計將投入1400萬元，補助年輕科學家、博士生與研究人員進行研究，並有計畫培植科研新秀。

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  • 德國馬克斯普朗克研究院，將大手筆投資150萬歐元（約台幣5200萬元），在新竹設立「前瞻材料研究中心」，地點坐落於國家同步輻射研究中心去年9月啟用的台灣光子源（TPS）建物中。圖為總統蔡英文參加新竹國家同步幅射中心台灣光之源的啟用儀式。（資料照，記者洪美秀攝）

    德國馬克斯普朗克研究院，將大手筆投資150萬歐元（約台幣5200萬元），在新竹設立「前瞻材料研究中心」，地點坐落於國家同步輻射研究中心去年9月啟用的台灣光子源（TPS）建物中。圖為總統蔡英文參加新竹國家同步幅射中心台灣光之源的啟用儀式。（資料照，記者洪美秀攝）

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