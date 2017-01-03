雨季出遊峇里島 夫妻感染屈公病
2017-01-03 16:13
〔記者林惠琴／台北報導〕北部一對夫妻去年12月12日由印尼峇里島旅遊返國，在當地曾經被蚊子叮咬，結果返國確診感染屈公病，依旅遊史與發病日研判為境外移入病例；我國衛福部疾管署提醒，印尼12月至4月已進入雨季，民眾前往流行地區務必做好防蚊措施。
疾管署表示，該名女性個案12月18日出現發燒、肌肉痠痛、出疹等症狀至診所就醫，醫師診斷疑似登革熱後轉至醫院治療，經通報檢驗於12月21日確認感染屈公病，衛生單位進一步調查個案接觸者發現，其丈夫曾於15日出現發燒症狀，隔天就醫時醫師診斷為流感，衛生單位22日採檢，29日確認感染屈公病。
疾管署強調，目前兩人症狀均已改善，其他同行者和同住家人無疑似症狀。將持續監測疫情至1月17日。
根據疾管署統計，我國自2007年起將屈公病納入法定傳染病以來，累計94例，均為境外移入，感染國家以印尼54例、菲律賓15例等東南亞國家居多。去年累計14例，病例數僅次於2013年的29例，感染國家以印尼7例為主，印度與斐濟群島各2例，菲律賓、吐瓦魯與巴西各1例。
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