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1天狂嗑14碗湯圓 女子腸胃發炎掛病號

2017-01-03  15:12

〔記者張軒哲／台中報導〕一名30歲陳姓女子愛吃湯圓，家中冬至煮了一甜一鹹兩大鍋湯圓，早上吃4碗甜湯圓，中午吃蘿蔔糕，晚上則嗑了10碗鹹湯圓，一整天共吃下約近80顆紅白小湯圓；隔日吃了速食店早餐，喝下了700cc可樂後，胃痛腹脹、噁心，就醫施打止吐針，服用腸胃藥才改善。

冬至已過，但很多人家中還有湯圓沒有煮完，陳女因不忌口，貪吃太多湯圓。經由童綜合醫院胃腸肝膽科醫師劉博堃看診後，確診為消化不良導致腸胃發炎，施打止吐針，並開立胃腸藥讓患者返家服用，腸胃發炎狀況才改善。

劉博堃表示，很少見到有人一天食用這麼多湯圓，湯圓是糯米製品，不易消化，陳女隔日又喝下了含有大量二氧化碳氣泡飲料，造成存留胃部的食物快速膨脹，才會突然胃痛且噁心想吐。

劉博堃呼籲，腸胃功能不佳或消化不良的民眾，不宜食用過多糯米製品；另外，任何飲食原則應該適量而止，不可因貪食而一次吃下過多食物，造成胃腸過大的負擔。

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  • 湯圓不易消化，民眾要適量食用。（記者張軒哲攝）

    湯圓不易消化，民眾要適量食用。（記者張軒哲攝）

  • 陳女服用過多湯圓，腸胃不適求診。（記者張軒哲攝）

    陳女服用過多湯圓，腸胃不適求診。（記者張軒哲攝）

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