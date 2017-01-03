梧棲中正國小首設農藥檢驗室 學童吃得安心

梧棲區中正國小添購農藥殘留快速檢測儀。 （記者張軒哲攝）

2017-01-03 13:47

〔記者張軒哲／台中報導〕為了替學童食安把關，梧棲區中正國小加強午餐食材安全檢驗，添購農藥殘留快速檢測儀。校長張昆鵬指出，中正國小的午餐絕對安全衛生，並成為台中市第一所自主檢驗農藥殘留的學校，讓學童吃得安心！

食安議題益受重視，一般農藥局所使用的「化學法」檢測，需要7到10天才可以得知結果，但蔬果早已被學生吃下肚。考量學生的健康，張昆鵬決議設置農藥檢驗室，自主檢驗食材殘留農藥，有效嚇阻廠商投機提供農藥超標的食材。校方使用的農藥殘留快速檢測儀，主要是以「生化法」檢測，其測試時間短，只需30分，即可篩檢有機磷殺蟲劑及氨基甲酸鹽殺蟲劑，具有時效性，能兼顧監控功能。

中正國小廚房曾獲台中市府教育局頒發104至107年「食在安全模範學校」，目前供應大德國小、中港國小、梧南國小3所鄰近學校，連同中正國小共4校，再加上幼兒園師生共計2600餘人。

張昆鵬說，學生午餐安全不得輕忽，投入經費10餘萬元，設立農藥檢驗室，購置農藥快速檢測儀。學校的營養師、午餐祕書還到農委會農試所受訓，取得蔬果農藥殘毒快速檢測技術證書，一同為午餐安全把關。