彰市路邊停車收費今上路 車閃退了…

彰化市路邊停車收費今天上路，收費員穿梭市區開出收費單。（記者湯世名攝）

2017-01-03 11:34

〔記者湯世名／彰化報導〕找車位變容易了！彰化縣有史以來首度實施的路邊停車收費措施，從今天起於彰化市上路，邁向新的里程碑，實施首日收費員穿梭市區開出收費單，由於不再免費停車，以往整排停車格停滿車輛的景象也不復見，出現不少空車位，就連尖峰時刻也能輕鬆停車，周轉率顯著提升。

彰化市路邊停車收費，市區有17條道路共580個停車格納入收費，今天上午8時正式上路，只見收費員騎乘機車穿梭市區，針對停在汽車停車格內的車輛開出收費單。收費員表示，上路前他們已受過相關訓練，今天首日有不少路段的停車格都空出車位。

不只政府單位有感，眼尖的民眾也發現，以前總找不到學校、商家附近的停車位，現在停車格清空許多，讓找停車位一點都不難了！一名開車的詹姓民眾則說，以往在彰化市曉陽路幾乎不可能找到停車位，今天竟然有不少停車格出現空位，超好停車，政策上路終於讓需要停車格的人更方便了。

彰化市長邱建富表示，今天實施收費首日，整體停車周轉率普遍提升，停車位久占問題有明顯改善，可望大幅活絡商機，顯示實施效果符合既定目標。

彰化市路邊停車收費費率為每小時20元，收費時間為每天上午8時至晚間8時，停車收費路段則有中正路一段、中正路二段、曉陽路、民族路、三民路、華山路、仁愛路、民生路、光復路、中華路、旭光西路、建國南北路、中央路、孔門路、和平路、泰和二街、中民街；至於繳費方式，民眾可持繳費單至四大連鎖便利商店及美廉社繳納。

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