明北台灣溫降有雨 中南部晴朗日夜溫差大

2017-01-02 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕由於東北風稍微增強，明天（3日），北部及東北部地區的氣溫將會比今天約降2至3度，另因雲量增加，將轉為有局部短暫雨；中南部地區仍可維持多雲到晴的好天氣。

中央氣象局預報指出，由於東北風稍微增強，北部及東北部地區的高溫會在24度左右，與今天相比約降2至3度；中南部及花東地區，高溫仍可達25至27度；各地低溫約在18至20度，尤其中南部地區日夜溫差較大，提醒民眾留意氣溫的變化並適時增減衣物。

降雨方面，北部及東半部地區因雲量增加，將轉為有局部短暫雨，而中南部地區仍可維持多雲到晴的好天氣。

氣象專家吳德榮在《洩天機教室》專欄指出，台灣在今天到週六（7日）都在暖氣團內，因此白天溫暖舒適、早晚稍涼；預計下一波鋒面約在週日（8日）南下，連續一週的偏暖天氣後又大幅降溫，須多加留意天氣變化。

空氣品質方面，金門及中部地區AQI為對敏感族群不健康，雲嘉南局部地區及高屏地區為對所有族群不健康，其他地區良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。