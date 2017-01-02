| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 生活

明北台灣溫降有雨 中南部晴朗日夜溫差大

2017-01-02  20:18

〔即時新聞／綜合報導〕由於東北風稍微增強，明天（3日），北部及東北部地區的氣溫將會比今天約降2至3度，另因雲量增加，將轉為有局部短暫雨；中南部地區仍可維持多雲到晴的好天氣。

中央氣象局預報指出，由於東北風稍微增強，北部及東北部地區的高溫會在24度左右，與今天相比約降2至3度；中南部及花東地區，高溫仍可達25至27度；各地低溫約在18至20度，尤其中南部地區日夜溫差較大，提醒民眾留意氣溫的變化並適時增減衣物。

降雨方面，北部及東半部地區因雲量增加，將轉為有局部短暫雨，而中南部地區仍可維持多雲到晴的好天氣。

氣象專家吳德榮在《洩天機教室》專欄指出，台灣在今天到週六（7日）都在暖氣團內，因此白天溫暖舒適、早晚稍涼；預計下一波鋒面約在週日（8日）南下，連續一週的偏暖天氣後又大幅降溫，須多加留意天氣變化。

空氣品質方面，金門及中部地區AQI為對敏感族群不健康，雲嘉南局部地區及高屏地區為對所有族群不健康，其他地區良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

廣告
  • 明天北部及東北部地區因雲量增加，將轉為有局部短暫雨。（資料照，記者張嘉明攝）

    明天北部及東北部地區因雲量增加，將轉為有局部短暫雨。（資料照，記者張嘉明攝）

  • 北部及東北部地區的高溫約24度左右，中南部及花東地區的高溫可達25至27度，各地低溫約在18至20度。（圖擷取自中央氣象局）

    北部及東北部地區的高溫約24度左右，中南部及花東地區的高溫可達25至27度，各地低溫約在18至20度。（圖擷取自中央氣象局）

  • 金門及中部地區AQI為對敏感族群不健康，雲嘉南局部地區及高屏地區為對所有族群不健康，其他地區良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。（圖擷取自環保署）

    金門及中部地區AQI為對敏感族群不健康，雲嘉南局部地區及高屏地區為對所有族群不健康，其他地區良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。（圖擷取自環保署）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中央氣象局 天氣 氣象
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：明北台灣溫降有雨 中南部晴朗日夜溫差大


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.