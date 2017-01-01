高齡產婦福音？研究：女人首胎較晚生較能活久
2017-01-01 23:20
〔即時新聞／綜合報導〕很多女性會因為人生規劃，選擇在不同時間生小孩，不過最近美國一項研究卻發現，在25歲後才生第1胎的女性，活超過90歲的機率比其他人更高。
綜合報導指出，2017年1月份的美國公共衛生雜誌（American Journal of Public Health）所刊載的研究發現，女性生首胎時的年齡和壽命有關聯。加州聖地牙哥醫學院的研究團隊對2萬248名女性進行長期追蹤，發現其中有54%的人活超過90歲。而且在25歲後才生第1胎的女性，活超過90歲的機率會比其他人多出21%。
不過參與研究的莎迪愛博士（Aladdin Shadyab）說，這樣的結果並非建議女人可以晚生小孩。因為高齡產婦身體也可能會有一些狀況，在生產時出現併發症，像是妊娠糖尿病、高血壓風險提高。
莎迪愛博士也說，晚生小孩的女人較能長壽的原因，還可能和其他因素有關。或許是因為晚生小孩的女人在經濟、社會階級上都有較好的條件，因此才能活更久。
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