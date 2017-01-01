機捷VR搶先看 從駕駛座360度飽覽沿線風光

機場捷運完成履勘作業。（資料照，記者謝武雄攝）

2017-01-01 11:41

［記者陳昀／桃園報導］等待20年的桃園機場捷運，昨天終於宣布完成履勘作業，桃園大眾捷運公司也選在2017年的第一天，發表VR版（擴增實境）的車頭攝影影片，桃園市長鄭文燦上午上傳臉書，邀請大家「坐上駕駛座」，一覽360度全景的機捷沿線風光。

桃捷公司表示，員工正在加緊腳步修正履勘缺失，力求如期進入團體試乘階段，希望在國人親自搭乘機捷前，藉由這支影片、搭配滅火器樂團熱情的音樂節奏，讓大家先用眼睛和科技搶先體驗「坐上駕駛座」，機捷線有許多高架段，沿途可看到青翠的樹林小丘、埤塘、工業聚落、現代化商場，以及經常歡聲雷動的棒球場，藉由影片能一覽無遺。