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雲層厚 三仙台2017第一道曙光未現

三仙台迎曙光。（記者黃明堂攝）

2017-01-01  06:47

［記者黃明堂／台東報導］數千民眾午夜起聚集三仙台海邊，迎接2017年第一道曙光，但半夜細雨後，雲層仍厚，未見曙光，但大家已迎得2017第一道幸福。

氣象預報曙光6:36落在三仙台，7千名遊客摸黑湧入，週邊道路停車超過1公里，在攝氏20度的温度下，不冷不熱，大家興奮等待曙光。

清晨4點開始系列表演，來自台北的無雙樂團的女藝人人帶來温柔又熱情的表演，在地比西里岸pawpaw鼓樂團鼓動人心，又有三太子及都歷部落耆老為大家祈福。

東管處長林信任說，上次三仙台見曙光是2005年，期待今天再見曙光。不過，天色漸亮，三仙台及拱橋清晰浮現，卻也見白厚雲層，曙光仍躲起來。

在曙光之後，主辦單位東管處與台灣環境資訊協會合作辦理淨灘，一起在三仙台淨灘，用行動守護美好環境。

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  • 三仙台迎曙光。（記者黃明堂攝）

    三仙台迎曙光。（記者黃明堂攝）

  • 三太子祈福。（記者黃明堂攝）

    三太子祈福。（記者黃明堂攝）

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