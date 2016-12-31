「宅男女神」李毓芬薄紗登台 台南跨年晚會嗨翻天

「宅男女神」李毓芬演唱多首歌曲，台下觀眾嗨翻。（記者林孟婷攝）

2016-12-31 22:38

〔記者林孟婷／台南報導〕2017台南心時代跨年晚會今日晚間於高鐵台南站前廣場登場，湧入眾多人潮幾乎塞爆全場，藝人「氣質男神」李玉璽和「宅男女神」李毓芬輪流上台演出，演唱多首歌曲讓台下民眾為之瘋狂。

李玉璽一上台開場就以「小幸運」送給台下觀眾，台下民眾紛紛大聲合唱，李玉璽則是展現才藝，揹起吉他自彈自唱炒熱氣氛，李玉璽展現親民與主持人JANET、白家綺以及台下女粉絲，透過大螢幕大玩隔空「愛的親親」、現場嗨翻天。

「宅男女神」李毓芬隨即上台演出，黑色薄紗露出好身材，李毓芬現場演唱多首歌曲，台下觀眾尖叫聲四起。

台南心時代跨年晚會倒數壓軸，則是由台南市長賴清德與巨砲陳金鋒、滅火器樂團與民眾一同見證倒數，隨著跨年倒數逐漸接近，人潮仍不斷湧進。