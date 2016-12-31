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洲際棒球場跨年 滅火器樂團「曾經瘋狂」向鋒哥致敬

2016-12-31  21:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市洲際棒球場跨年晚會，第一個出場的藝人是滅火器樂團，唱了四首歌，其中一首「曾經瘋狂」是滅火器樂團為台灣巨砲陳金鋒所做，取其諧音。

台中市的跨年晚會晚上7點開始，由滅火器樂團開場第一首歌是「繼續向前行」，還贈送一束花給市長林佳龍，祝福2018年的花博成功，市長林佳龍則祝民眾新年快樂，心想事成後，便趕往后里麗寶樂園。

滅火器樂團繼續演唱3首，其中一首「曾經瘋狂」是滅火器樂團為台灣巨砲陳金鋒所做，取其諧音。

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  • 滅火器樂團賣力演唱。（記者蘇金鳳攝）

    滅火器樂團賣力演唱。（記者蘇金鳳攝）

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