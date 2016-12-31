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彩虹旗飄揚台南 籲市府強化性別友善政策

台南彩虹遊行，鮮明旗幟飄揚市議會廣前前。（記者洪瑞琴攝）

2016-12-31  17:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕彩虹旗今日飄揚台南市街頭！為表達支持同志婚姻平權的訴求，台南環保、性別、藝文團體「能盛興工廠」今日再發起「2016彩虹台南遊行」，並在市議會廣場前遞交陳情書，由民政局長陳宗彥代表接受，陳宗彥表示，市府立場開放包容，相關立法尚待立委們努力，但對於聯合婚禮及編列彩虹活動經費，因明年度地方總預算案已完成審議，將會再研議。

能盛興工廠指出，雖然婚姻平權法案26日已送出立法院委員會進入黨團協商，但妥協後的版本仍無法將同性婚姻視為民法同等的保障範圍；同時也排除了少數族群的權益，因此重新提出聲明「拒絕假友善，落實真平權」，籲請委員不要退讓！

他們提出訴求，呼籲台南市跟進其他縣市性別友善政策，如目前台北、高雄均已編列同志公民運動日經費，而台北、桃園、台中已開放同性伴侶參加聯合婚禮，因此台南市也應編列大型性別活動經費，做為開放同性伴侶參與台南市聯合婚禮及同志公民運動日活動所需。

彩虹台南遊行隊伍從水萍塭公園集合出發，沿路以嘉年華歡樂方式舞動鼓音，至少有上千人參加，不乏媽咪推著嬰兒車的親子家庭，希望凝聚大家溫暖、堅定的力量，讓大眾互相理解，彼此尊重，共同呼籲台南市政府有義務及能力，讓台南成為更為性別友善的城市。

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  • 台南今日舉辦彩虹遊行。（記者洪瑞琴攝）

    台南今日舉辦彩虹遊行。（記者洪瑞琴攝）

  • 台南彩虹遊行，民政局長陳宗彥代表接下陳情書。（記者洪瑞琴攝）

    台南彩虹遊行，民政局長陳宗彥代表接下陳情書。（記者洪瑞琴攝）

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相關關鍵字： 婚姻平權 彩虹遊行 性別友善 能盛興工廠
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