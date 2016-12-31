劍湖山跨年交通管制 園方提供接駁車
［記者廖淑玲／雲林報導］古坑劍湖山遊樂世界跨年煙火即將登場，今天下午4點起至明天元旦凌晨4點止，斗南警分局全面加強劍湖山外圍道路交通管制、疏導及取締，今晚8點起在古坑綠色隧道有免費接駁車，警方呼籲遊客配合並多利用，減少車流。
古坑劍湖山跨年煙火場面盛大，每年都吸引數萬民眾湧入共度歡樂的跨年夜，劍湖山執行協理施樂萍指出，今年劍湖山世界盛大迎接10週年跨年煙火秀，邀請國際澳門煙火比賽冠軍團隊負責施放，將呈現貓、銀玫瑰、白魔法足球、3D環、魔法牡丹等各式造型與花樣，還將同時施放10800顆色彩鮮豔的高中低空煙火，搭配亮麗繽紛的環場燈光秀，施放動線延伸800公尺，施放面積涵蓋整個摩天廣場，挑戰全台面積最廣、種類最多元、施放動線最長、密集度最大、數量最多的紀錄，預計進園3萬5000人、周邊同賞煙火6萬人，中午過後遊客已陸續進園，目前交通狀況良好。
園方表示，今年特別提供免費接駁車服務，晚間8點至10點30分行駛，民眾可將車停放在台3線上古坑綠色隧道或古坑永光加油站2個接駁點，轉搭乘接駁專車入園；離園接駁發車站位在劍湖山汽機車售票口外，沿原先載客路線返回，離園接駁時間將從凌晨12點20分開始至2點，入園和離園接駁發車，預計每10至15分鐘一班，歡迎使用。
斗南警分局分局長李俊德指出，將出動200多名警力協助執行今年劍湖山跨年勤務，加強劍湖山外圍道路交通疏導、取締違規停車、攤販等，台78線東西向快速道路也列為重點，規劃12處交通管制，包括古坑、永光、雲199線、雲212線、雲210線、雲209線、台3線、雲158乙線、慈光寺產業道路等路口，劍湖山園區內車位停滿後，將疏導往台3線、永光外環道、古坑鄉中山路、綠色隧道等周邊道路兩旁停放，嚴格取締併排停車，提醒民眾注意並配合警方疏導，開開心心跨年，平平安安回家。
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