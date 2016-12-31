| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
宜蘭肥料公司4人沼氣中毒 其中2人無生命徵象 台東漁船爆炸起火 2船員受傷、船長命危 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 生活

偏鄉童免費學程式語言 台東市順天宮開辦書屋

2016-12-31  10:19

［記者張存薇／台東報導］廟宇不只是陣頭、祭祀，還有更多可能！台東市順天宮開辦「順天書屋」，由志工老師李小英帶領小朋友快樂學程式語言，翻轉台灣、邁向世界！

順天宮管理委員會總幹事楊卿偉指出，順天宮後方的善房已閒置7、8年，因為想做教育紮根，所以找來「鄰居」北淞電腦的老闆娘李小英，開辦電腦程式語言「Scratch」相關課程，9月試辦至今，約有20位小朋友利用每週二、三晚上上課，樂在學習。

李小英說，程式語言是未來世界的共通語言，小朋友透過遊戲、動畫學習，完成了很有成就感，原本頑皮好動的孩子坐在電腦前，也變得專注，讓她開心「原來退休後還可以做這麼多事！」

經順天宮管委員、議員吳景槐、周達三及大都會移民公司贊助軟硬體，順天書屋趕在年底正式啟用，預計明年1月20至21日、23至24日開辦兩天次兒童電腦冬令營，2月2至10日為寒訓營，課程為電腦入門、規劃動畫腳本及Scratch入門等，以國小四到六年級學生為優先，上課時間為每天上午9時至下午4時，免費提供午餐，參加寒訓營者需自備電腦，上課地點在台東市寶桑路333號，報名電話：（089）322634、335398小英老師。

相關影音

廣告
  • 順天書屋帶小朋友進入程式設計的世界。（記者張存薇攝）

    順天書屋帶小朋友進入程式設計的世界。（記者張存薇攝）

  • 順天書屋帶小朋友進入程式設計的世界。（記者張存薇攝）

    順天書屋帶小朋友進入程式設計的世界。（記者張存薇攝）

  • 李小英退而不休，陪伴小朋友成長。（記者張存薇攝）

    李小英退而不休，陪伴小朋友成長。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偏鄉 教育 書屋 順天宮
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：偏鄉童免費學程式語言 台東市順天宮開辦書屋


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.