偏鄉童免費學程式語言 台東市順天宮開辦書屋
2016-12-31 10:19
［記者張存薇／台東報導］廟宇不只是陣頭、祭祀，還有更多可能！台東市順天宮開辦「順天書屋」，由志工老師李小英帶領小朋友快樂學程式語言，翻轉台灣、邁向世界！
順天宮管理委員會總幹事楊卿偉指出，順天宮後方的善房已閒置7、8年，因為想做教育紮根，所以找來「鄰居」北淞電腦的老闆娘李小英，開辦電腦程式語言「Scratch」相關課程，9月試辦至今，約有20位小朋友利用每週二、三晚上上課，樂在學習。
李小英說，程式語言是未來世界的共通語言，小朋友透過遊戲、動畫學習，完成了很有成就感，原本頑皮好動的孩子坐在電腦前，也變得專注，讓她開心「原來退休後還可以做這麼多事！」
經順天宮管委員、議員吳景槐、周達三及大都會移民公司贊助軟硬體，順天書屋趕在年底正式啟用，預計明年1月20至21日、23至24日開辦兩天次兒童電腦冬令營，2月2至10日為寒訓營，課程為電腦入門、規劃動畫腳本及Scratch入門等，以國小四到六年級學生為優先，上課時間為每天上午9時至下午4時，免費提供午餐，參加寒訓營者需自備電腦，上課地點在台東市寶桑路333號，報名電話：（089）322634、335398小英老師。
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