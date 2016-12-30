永存心中！ 2016這些國際名人與世長辭
時代雜誌為2016辭世名人製作回憶錄影片。（圖擷自時代雜誌 Youtube）
〔即時新聞／綜合報導〕2016年即將邁入尾聲，而隨著許多世界名人在今年一一離世，或許對某些人是個悲痛的一年，因此時代雜誌便特別整理出了「2016離世名人回憶錄」，而他們將會永遠活在我們的心中...
英國搖滾巨星大衛鮑伊（David Bowie），縱橫歌壇40年的他，於1月離世，且因他太空搖滾形象、華麗的戲劇與舞台效果，被外界稱為「搖滾變色龍」。
於1月辭世的還有因癌症離世的英國知名演員艾倫瑞克曼（Alan Rickman），演出「哈利波特」系列電影的他，在裡面扮演「石內卜」，陪伴了不少人長大。
被故總統雷根令命為大法官的安東寧史卡利亞（Antonin Scalia），是美國服務時間最長的大法官，於2月辭世。
因小說「梅崗城故事」而於1960年獲得普立茲獎的哈潑李（Happer Lee），於2月辭世。
於3月辭世的美國已故總統雷根的夫人南西雷根（Nancy Reagan），為已故總統雷根結褵超過半世紀的摯愛，更是最重要的幫手、顧問與保護者。
美國喜劇演員蓋瑞桑得林（Garry Shandling），曾因「賴瑞桑德斯秀」（The Larry Sanders Show）5度入圍艾美獎的他，也曾演出鋼鐵人2、美國隊長2，於3月辭世。
伊拉克裔英國建築師札哈哈蒂（Zaha Hadid），為第一位獲得建築普立茲獎的女建築師，於3月辭世，台灣預計2020年完工的淡江大橋，就是她的作品。
美國歌壇巨星王子（Prince Roger Nelson），以王子（Prince）為藝名出道，因包辦曲、詞、唱，又擅長多種樂器，且他音域廣闊、功力深厚，而有「明尼亞波利斯之聲」之稱，於4月辭世。
6月辭世的傳奇拳王阿里（Muhammad Ali），長達32年的時間都因帕金森氏症而受折磨，為前世界重量級拳擊冠軍，以「蝴蝶步」縱橫拳壇，也是世界體育史上最著名的人物之一，
於7月辭世的諾貝爾和平獎得主艾利魏瑟爾（Elie Wiesel）的第一本作品「夜」描述他一家人在納粹集中營的遭遇，對世人有深厚的影響力，曾被 歐巴馬稱為「本世代人類的道德之聲，也是全球的良知」。
美國著名職業高爾夫球選手阿諾帕瑪（Arnold Palmer），獲得過數10個PGA巡迴賽及冠軍巡迴賽的冠軍，更為美國第一位廣為人知的體育明星，而有「國王」之稱，於9月辭世。
前以色列總統希蒙佩雷斯（Shimon Peres），為以色列建國元老，於9月辭世。
泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）於10月辭世，泰國舉國哀悼。
為美國首位女性司法部長的珍妮特雷諾（Janet Reno），於11月辭世。
加拿大詩人歌手李歐納柯恩（Leonard Cohen），為許多經典歌曲「蘇珊」（Suzanne）、「哈利路亞」（Hallelujah）、「我是你的男人」（I'm Your Man）的創作者，於11月辭世。
古巴政治強人卡斯楚（Fidel Castro），於11月辭世。
美國首位進入地球軌道太空人、更被譽為20世紀最偉大的探險家的小約翰赫雪爾葛倫（John Herschel Glenn Jr.），於12月辭世。
好萊塢傳奇豔星莎莎嘉寶（Zsa Zsa Gabor），於12月辭世。
唱紅「Last Christmas」的喬治麥可（George Michael），為1980年代轟合唱團（Wham）的一員，於12月辭世。
以「星際大戰」系列中的「莉亞公主」聞名於世的美國女星嘉莉費雪（Carrie Fisher），於日前辭世。
最後，是與女兒「莉亞公主」嘉莉費雪相繼辭世的黛比雷諾（Debbie Reynolds），曾在1950至1960年代紅遍好萊塢，著名的電影包括1952年「萬花嬉春」（Singin' in the Rain），正在片中與金凱利（Gene Kelly）對戲。
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