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追新北禽流感土雞源頭 鹽埔禽場全面消毒防疫

2016-12-30  18:06

〔記者邱芷柔／屏東報導〕天氣越來越冷，進入禽流感好發季節，12月27日新北市家禽運銷合作社附設屠宰場，發現12隻土雞感染H5N2及H5N8高病原性禽流感病毒，回追這批感染病毒的土雞，是來自屏東縣鹽埔鄉的1處土雞場，屏東縣家畜疾病防治所當天到場調查，發現該禽場已經「沒有雞了！」所長李永文表示，確診染禽流感的雞隻是該養禽場最後一批出場雞隻，由於每隻雞都得經過屠宰場，不用擔心有感染雞隻流入市面的問題。

李永文說，防治所於在27日上午即前往鹽埔鄉土雞場進行疫情調查、採樣及移動管制，經調查這場雞已出清，現場沒有雞隻可供採樣檢驗，雞場內的相關設施也都已進行清潔消毒，不排除是運載過程受到感染。

李永文表示，目前縣內有4、5家禽場經檢驗為陰性反應，列為移動管制對象，確診為禽流感者目前僅有鹽埔鄉這家，雖然該場已沒有雞隻，但仍須比照案例場申請復養，防治所除了嚴密監控禽流感疫情發展，也加強鹽埔鄉所有養禽場全面訪視及周邊消毒工作。

防治所指出，屠宰場確診禽流感案例皆為紅羽土雞，由於這類的雞場多採長時間分批出雞，導致運禽人員、車輛及箱籠頻繁進出禽場，增加染病風險，業者應縮短出雞時間，降低前揭人員、車輛及箱籠進出禽場頻率，並同步加強消毒等防疫措施，以阻斷病毒入侵及傳播；若發現可疑病例，也請立即通報防治所，配合必要採樣檢測工作，共同防杜疫情發生，確保家禽產業生產安全與永續發展。

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  • 屏東養禽場出場雞隻染禽流感，屏東家畜防治所全面消毒監控。（屏東縣家畜防治所提供）

    屏東養禽場出場雞隻染禽流感，屏東家畜防治所全面消毒監控。（屏東縣家畜防治所提供）

  • 屏東養禽場出場雞隻染禽流感。（屏東縣家畜疾病防治所提供）

    屏東養禽場出場雞隻染禽流感。（屏東縣家畜疾病防治所提供）

  • 防治所進行禽場周遭消毒工作。（屏東縣家畜疾病防治所提供）

    防治所進行禽場周遭消毒工作。（屏東縣家畜疾病防治所提供）

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標題：追新北禽流感土雞源頭 鹽埔禽場全面消毒防疫


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