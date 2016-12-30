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台糖百年巡道車 首次東渡日本特展

2016-12-30  14:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄歷史博物館與日本姊妹館「原鐵道模型博物館」共同策劃，促成台糖百年巡道車首次遠渡東洋的壯舉，在日本鐵道誕生地橫濱舉辦「窄軌王國—台灣輕便鐵道特展」，向日本民眾宣揚台灣特有的五分車鐵道文化。

高史館指出，日本國內有所謂「TOROKKO」的窄軌列車，原主要用於林業或礦產運輸，二戰後陸續廢線，部分雖改為觀光用途，卻日漸被人們遺忘其原有功能。

而台灣沿用日治時代保留下的輕便鐵路，並善用輕便鐵路串起的交通網，廣泛運用在糖業、林業、鹽業、礦業等各項產業，不僅促成戰後台灣經濟發展，並與人們生活緊密結合，成為50、60年代不可或缺的日常風景。

原鐵道模型博物館延續去年初展出的「台灣鐵道展」，第二波將以「輕便鐵路」為主題，將透過各式鐵道文物，大至實體車輛、小至紀念車票等，介紹包含糖鐵等產業鐵路遍佈全台的發展歷程，讓日本民眾瞭解台灣的輕便鐵路，如何背負起創造台灣經濟奇蹟的使命，以及如何深入影響台灣居民生活。

本次跨海展出的文物當中，就屬台糖烏樹林園區的巡道車111號最是引人注目。巡道車又稱「大人車」，是早期糖廠長官巡視蔗田時搭乘的專用車，其精緻優美的外觀，加上全台僅存的木質車身，散發濃厚的歷史感；包含巡道車111等其他文物，今天自高雄運送出港，明年開春登陸日本，展開為期三個月東洋之旅。

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  • 台糖烏樹林園區的巡道車111號。（記者黃佳琳翻攝）

    台糖烏樹林園區的巡道車111號。（記者黃佳琳翻攝）

  • 台糖烏樹林園區的巡道車111號從高雄出港，遠渡日本開展。（記者黃佳琳翻攝）

    台糖烏樹林園區的巡道車111號從高雄出港，遠渡日本開展。（記者黃佳琳翻攝）

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