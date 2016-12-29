台南將軍青農揪甘心！ 捐5000顆高麗菜做善事

2016-12-29 21:37

〔記者楊金城／台南報導〕揪甘心，將軍青農林福添受農會貸款幫助，種植蔬果經營有成，感恩的將4分多地生產的近5千顆高麗菜透過農會捐出做善事，農會義賣高麗菜只到明天，1顆30元，泡菜1包60元，民眾要買愛心高麗菜的手腳要快，因為有人一次就訂購200顆。來買高麗菜和泡菜的民眾說，這是做善事，當然算我一份。

1年多前，林福添找不到金融單位肯借農貸，最後求助將軍區農會，農會總幹事吳明成最挺青農，同意給林福添信用貸款，林福添靠著這筆資金東山再起，栽種蔬果有成。

林福添感念農會支持青農，將生產的近5千顆高麗菜全捐出來，回饋社會，農會將高麗菜除送給將軍的國中、國小和安養機構、社福單位，並義賣高麗菜和泡菜。

吳明成說，全部義賣所得將用來購買將軍在地生產的毛毯，送給將軍弱勢家庭，粗估有200多戶受惠，這是集眾人的愛心做好事，並能促進在地經濟。

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