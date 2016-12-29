新北舊市立圖書館改建 徵求老照片、借閱證
2016-12-29 20:19
〔記者何玉華／新北報導〕已有35年悠久歷史的紅磚圖書館（江子翠分館，原新北市立圖書館總館）即將於明年1月5日起進行空間改善工程，工程進行期間，2、3樓將暫停對外開放，1樓自修室照常開放並設置臨時服務台，提供預約取書、熱門與新書借閱及還書服務，「彩虹故事屋」活動也照常舉行，預計於7月重新開館試營運。
新北市立圖書館館長高鵬表示，板橋莊敬路的江子翠分館，民國72年落成啟用迄今已30餘年，紅磚外牆的建築是台灣戰後第一代建築師高而潘規劃設計，原為新北市立圖書館總館，總舘於104年搬遷後，轉型為地區分館，更名為江子翠分舘；這次空間改造將以視覺藝術為設計理念，擴增自修空間一倍以上。
高鵬說，江子翠分館除了曾是新北市立圖書館總館，也曾是台北縣立文化中心，為了讓35年搭載的記憶永存不滅，邀請民眾踴躍提供民國60至90年的舊照片或圖書借閱證，活動募集日期為1月5日起至1月31日止，提供舊照片還能獲得好書。
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