女性更年期報到 中醫調理助改善
〔記者張議晨／台北報導〕41歲至60歲女性為更年期階段，因為體內賀爾蒙失去平衡而出現月經紊亂、潮紅燥熱、情緒不穩、失眠，甚至會出現「失智」症狀。中醫師表示，賀爾蒙不平衡食物可多補充豆類製品或是香蕉、南瓜等黃色食物，此外，利用黑豆、紅豆、綠豆、生甘草、丹參慢煮「扁鵲三豆飲」，也能有效改善更年期症狀，延緩老化。
更年期是婦女因卵巢功能及雌激素下降，所引發的內分泌失調，平均發生年齡為49歲。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫師謝旭東指出，更年期症狀包括頭髮稀疏、失眠、多夢、胸悶、變胖、頻尿及健忘等，很多都與自律神經失調有關。
更年期治療雖可用賀爾蒙藥物減輕症狀，但因有引發乳癌或是子宮內膜癌風險，通常療程約2至3個月就不建議服用。
謝旭東指出，更年期症狀有人從40歲就出現，直到60歲才結束，病程長達20年，所以搭配中醫調理，是另一項選擇。
謝旭東分享，曾有一位54歲女性，於52歲停經後，常有咳嗽漏尿狀況，近來晚上皮膚出現搔癢，夜晚無法安穩入睡，西醫診斷為蕁麻疹，但因藥物越吃越多，轉而向他求助。
謝旭東以麻黃附子甘草湯溫腎，再加上生地、何首烏滋陰補腎，改善燥熱、皮膚癢問題，在配合梔子豉湯，提高睡眠品質，有效緩解這名婦女的更年期症狀。
謝旭東建議，更年期婦女常有潮熱、盜汗、失眠等症狀，應避免飲用刺激性飲料與酒精飲料，另外高溫油炸食物也要少吃，否則會使症狀加重。
另外，謝旭東也推薦婦女服用「扁鵲三豆飲」改善更年期症狀。他說，「扁鵲三豆飲」為春秋時代名醫扁鵲所創，作法為30克黑豆，15克綠豆、紅豆及各3克的生甘草、丹參一同放入鍋中慢煮，直到豆類微開即可，每週服用一次可改善更年期，也能消除水腫，延緩老化。
謝旭東強調，每人更年期時間長短不同，治療重點需要有耐心，只要細心調理都能好轉，更年期是能夠痊癒的症狀 ，並不需要過度憂慮。
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