建成圓環打造地景廣場 還原日治圓園環的面貌
2016-12-29 16:29
〔記者聶瑋齡／台北報導〕今午北市府於正在拆的建成圓環舉行「廢墟重生 回到起點再造圓環」記者會。北市副市長林欽榮、市場處與公園處一同簡報地景建成圓環新設計的地景景觀，將保存此地古蹟「大稻埕圓環防空蓄水池」，還原1908年日治時期圓園環的面貌。
建成圓環自11月24日開始進行拆除作業，計於明年1月10日前拆除清運完畢，市場處表示，拆除工作包含圍籬搭設、古蹟保護、玻璃帷幕拆卸，目前工程刻正進行主要建物 RC結構體拆除作業，尚有分類、清運等工項持續進行中，拆除進度提前。綠地廣場預計明年農曆年後開工，同年7月完工。
北市副市長林欽榮表示，未來的景觀綠地，將還原日治時期圓園環的面貌， 總面積588坪，完整保留在1943年大稻埕遭受轟炸危機興建的古蹟「大稻埕圓環防空蓄水池」，明年完工後，從1908年正式命名的「圓園環」剛好110歲，希望再現大稻埕的圓園環給民眾 。至於老台北的記憶會不會消失，林欽榮說，現周邊寧夏夜市結構穩定，不用把小吃搬回來，古蹟重現用最簡單的方法把110歲的圓環（圓園環）重新建回去，未來第二階會依當地需求增加環境的雕塑，也要帶動周邊的商機。
建成圓環拆除後將以恢復歷史意象為方向，改造成圓環廣場，後續由台北市政府工務局公園路燈工程管理處進行廣場興闢工程，預計於明年7月底前闢建成綠地廣場。
公園處表示．建成圓環古蹟保護方案已於本月19日第88次文化資產審議委員會審查修正通過，確定興建廣場綠地，為保留古蹟「大稻埕圓環防空蓄水池」，除了綠地空間，亦採用下沈式廣場設計，兼具解說及觀賞平台，拉近古蹟與民眾的距離。
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