刷卡買金紙 三百年老廟北港朝天宮跟得上時代
2016-12-29 14:08
〔記者陳燦坤／雲林報導〕歷史悠久的媽祖廟也跟上時代腳步，北港朝天宮在金紙販售櫃台設置刷卡機，民眾購買金紙可以刷卡交易，廟方希望提供年輕族群便利，甚至考慮未來連香油錢都可以採刷卡捐獻。
過去民眾到朝天宮拜拜，多半在販售金紙的櫃台投下百元鈔票，今天許多民眾到廟裡準備掏錢買金紙時，發現櫃台竟多了一部刷卡機，同時附牌子說明「刷悠遊卡每次一百元」，民眾覺得很新鮮，以往大家對朝天宮的印象是處處古蹟，現在卻多了刷卡機，稱許不僅方便，也跟得上時代潮流。
朝天宮解釋說，台灣塑膠貨幣使用日益普遍，考量現在年輕族群消費常靠刷卡，若是到廟裡買金紙，可能還得想辦法湊硬幣或向鄰近商家換鈔票，易感到麻煩，朝天宮因而決定裝設刷卡機，未來還考慮涵括香油錢捐獻，都可以一「刷」搞定。
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