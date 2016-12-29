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一例一休影響大！大廠遇缺不補、將買千台機器人

2016-12-29  09:12

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休新制上路，許多企業面臨人事成本增加的問題，國內精密汽車傳動零組件供應大廠「和大集團」昨天宣布，預計在4年內至少採購1000台以上機器人，從事操作、搬運、包裝等工作，不再新增人力。

《經濟日報》報導，和大董事長沈國榮說，政府實施一例一休的美意，是希望照顧勞工的休假權益，但卻對製造業造成更多成本支出與不便，且被迫要提升自動化比重，甚至不再增加人力來因應。

沈國榮表示，一例一休後，和大初估1年的人事成本將增加9.4％，相當於1年約增加4300餘萬元支出。因此計畫4年內陸續買1000台以上機器人，資本支出逾10億元，未來不再增聘人力，遇缺不補，以現有900名員工，加上4年後機器人全部上線，2019年可望達到合併營收突破百億。

報導提到，除了和大集團，國內還有上銀科技、宏全國際等大廠，未來也將增加機器人採購及應用，提高智慧自動化生產的比重，抵銷人力成本。鴻海集團也加快機器人布局，董事長郭台銘預告，集團旗下生產線共6萬台的機器人大軍，將逐年擴編，預計每年增加2成以上。

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  • 因應一例一休上路，有企業計畫用機器人取代人力。圖中機器人與本新聞無關。（資料照）

    因應一例一休上路，有企業計畫用機器人取代人力。圖中機器人與本新聞無關。（資料照）

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