春節第二波加班機 明年1/3開放訂位
因應國人春節返鄉及旅遊需求，航空公司已針對目前需求較高之金門及澎湖航線再規劃第二波加班機，並訂於106年1月3日下午6時至8時統一開放訂位。（資料照，記者鹿俊為攝）
〔記者甘芝萁／台北報導〕因應國人春節返鄉及旅遊需求，航空公司已針對目前需求較高之金門及澎湖航線再規劃第二波加班機，並訂於106年1月3日下午6時至8時統一開放訂位；另各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，民航局表示，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。
民航局指出，106年春節離島管制航線（金門、澎湖、馬祖）前已分別於105年12月6日至8日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中金門航線提供7120個座位數，澎湖航線提供4126個座位數，總計提供1萬1246個座位數；至於馬祖航線部分，目前大部分航班仍尚有空位，民眾可多加利用。
民航局指出，澎湖及金門航線第二波加班機訂於106年1月3日下午6時至8時受理民眾電話訂位及網路訂位、購票。提醒民眾，訂位後應於規定期限內完成開票；於106年1月3日至1月5日訂位者，應於106年1月6日前完成開票；至於其他時間所訂之機位則應於訂位日起（含訂位當日）3日內完成開票（例如：1月6日訂位者，應於1月8日前完成開票），以確保自身權益。
民航局指出，為使空運資源作最有效之利用，避免因部分旅客重複訂位以致影響其他真正有需求民眾之權益，各航空公司仍將循往例於機票上加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制。而考量春節期間旅客搭機需求具有方向性，針對尖峰時段106年1月25日至1月29日台灣本島往澎湖、金門或馬祖地區之機票，以及106年1月29日至2月5日澎湖、金門或馬祖地區往台灣本島之機票加註前述使用限制；提醒旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以避免影響權益。
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