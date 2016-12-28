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台空盟整理數據 稱小英故鄉空污更嚴重

2016-12-28  17:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕總統蔡英文故鄉空品是最差的？台灣健康空氣行動聯盟今揭露屏東細懸浮微粒（PM2.5）、懸浮微粒（PM10）超標情況比高雄還多，且潮州測站更是連續三年蟬連臭氧（O3）最嚴重測站！他們共同要求行政院長林全、環保署長李應元不該只到高雄鞠躬道歉，更應儘速治理台灣總統故鄉的空品。

台空盟整理環保署數據發現，今年屏北高達九個月PM2.5超標日數（>35µg/m³日均值標準）比高雄還多！尤其12月高達80.6%日數超標，比高雄市69.4%還高出11.2%！與台北市相較更高出73.6%，慘11倍！日前環保署發布2016年（迄12/15）PM2.5超標日數前三名，潮州站高居全國第三！

另外，台空盟也指出，潮州站2014-2016年（迄12/23）連續三年蟬連O3最嚴重第一名！而屏東站2014年為第三名，2015-2016年均為第六名，在臭氧污染排行榜上同樣名列前茅！台空盟執行長楊澤民表示，環保署以自創的每日最高八小時濃度年均值（<60ppb）與第八高值（<120ppb）作為判定空氣品質的臭氧標準，比美國以年度第四高值（<70ppb）作為標準寬鬆得多。

台空盟理事長葉光芃表示，小英在競選和謝票掃街時都選擇從台灣尾故鄉屏東出發，如今屏東空品比高雄還糟，面對空污治理的轉型正義，更應從屏東出發，早日還給屏東鄉親健康空氣。葉光芃再度點名李應元，推動高屏空污總量管制只在台北隔空抓藥？請中央也給台灣尾的空污問題一點關注。

屏東三位立委鍾佳濱、莊瑞雄、蘇震清，以及在地團體包括屏東縣環境保護聯盟、屏東縣教育產業工會理事長也到場聲援，並呼籲改善空污應從屏東做起。

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  • 台空盟指出屏東空氣品質比台北糟11倍。（台空盟提供）

    台空盟指出屏東空氣品質比台北糟11倍。（台空盟提供）

  • 台空盟指出屏東空氣品質也比高雄糟糕。（台空盟提供）

    台空盟指出屏東空氣品質也比高雄糟糕。（台空盟提供）

  • 台空盟指出屏東潮州測站臭氧濃度均值連三年奪冠。（台空盟提供）

    台空盟指出屏東潮州測站臭氧濃度均值連三年奪冠。（台空盟提供）

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標題：台空盟整理數據 稱小英故鄉空污更嚴重


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