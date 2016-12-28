東南水泥試車12次設備異常 復工遭駁回

東南水泥復工評鑑委員實地勘查工廠設施。（記者蔡清華翻攝）

2016-12-28 17:26

〔記者蔡清華／高雄報導〕東南水泥復工評鑑報告出爐，由於試車期間仍有12次設備異常，導致停車及大量粉塵逸散，環保局再裁罰30萬元，出席專家學者一致認為東南水泥設備操作狀況仍不穩定，依法應立即停止操作進行改善，一個月內不得再申請試車，且從嚴審查復工申請。

東南水泥因設備老舊一再排放污染和臭味，鄰近的文府國小師生，長期飽受空污之苦，每年東北季風吹起，從10月一直到隔年3、4月，只要空氣中細懸浮微粒達到PM2.5濃度，校園內就會升起空污旗，提醒師生戴口罩或減少戶外活動，而從2014年底開始，校內空污旗幾乎沒有降下來過。

今年5月東南水泥經環保局稽查發現多項缺失，遭罰款百萬並下令停工，不過9月開始，東南水泥又再次申請復工試車3個月，試車期間異味再次飄出，還不斷故障、停爐又重啟，環保局再度開罰。

評鑑委員認為東南水泥在試車期間之運轉操作仍不穩定，對異味、粉塵、氮氧化物的控制仍顯不足，對防制設備平時的維護保養也沒有訂定標準程序，並未有效掌握污染來源及欠缺積極的改善作為。

環保局表示，雖然東南水泥停工期間將防制設備重新檢修改善，但試車期間故障率仍然太高，對於未來高雄市將加嚴水泥業的排放標準，亦未提出積極的因應作為。

環保局長蔡孟裕表示，未來若東南水泥再次申請復工，環保局仍將依空污法之復工程序做出最嚴格的審查，要求廠方徹底改善設備，否則不會通過復工。