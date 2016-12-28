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公私立大專教師年金竟相差1倍！工會籲政府正視

2016-12-28  17:06

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國家年金改革辦公室最近推出政府的年金改革腹案，高教工會今召開記者會痛批，該方案完全沒有正視私立大專教師的「所得替代率」是各類身分中最低的問題，退休年金只有公校的一半不到，「引起全台3萬名私立大專教師強烈不滿」，將發起連署，要求政府具體面對改善私立大專教師所的退休年金，看齊所得替代率。

高教工會組織部主任林柏儀表示，年金改革辦公室當初提的草案說要讓所有受雇者都有6成的所得替代率，但現在私立大專教師的所得替代率只有3成，若以工作25年來看，私校教師的所得替代率只有3成，遠低於公立大專校院的6、7成，也低於勞保投保年資勞工的5成。

舉例來說，一位年滿35歲的大專教師，依樣是工作25年滿60歲，以正教授最高級薪俸退休，若他任職的是私立大專，退休後每個月能領取的年金（公保加退撫）是2萬9760元；若是公立大專，則退休後每個月領取的年金是5萬9709元，相差1倍之多。

林柏儀認為，學校或許有公私立之分，但師生權益不該有公私之分，現行私立大專教師本俸與加給，2016年上路的教師待遇條例已明文準用功效標準，就是要拉齊公、私立教師待遇，但兩者的退休年金卻存在這麼大的落差，「私校教師和公校提撥同樣薪給數額到公祭保險與退撫儲金，怎麼能在退休年金上有這麼大的落差？」

高教公會也表示，倘若政府不積極面對3萬名私立大專教師的基本訴求，將採取更具體的行動，發出呼聲要求政府正視，「私校教師的退休年金沒有向上提昇就沒有成功的年金改革！」

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  • 高教工會秘書長陳政亮正試算公私立大專教師年金。（記者蕭玗欣攝）

    高教工會秘書長陳政亮正試算公私立大專教師年金。（記者蕭玗欣攝）

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