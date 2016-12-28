新移民、移工通譯無加班、車馬費 勞動部允檢討
2016-12-28 12:42
〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院司法及法制委員會今日進行「外籍人士在台爭訟、就業、就醫、社福之語言翻譯需求」相關專案報告，國民黨立委林麗蟬指出，新移民與外籍移工在司法過程中常需要通譯，但現行通譯未有假日加班費及車馬費等，報酬不合理；勞動部允諾檢討，並於兩個月內提出答覆。
新移民及外籍移工在遇到司法爭議時，常出現語言不通，因此在司法、警察及移民署等單位，需要東南亞等語言之通譯服務，以保障其人權。身為新移民的立委林麗蟬今於司法及法治委員會質詢時表示，她常接到新移民陳情，指警察單位支付通譯人員之費用須檢討。
林麗蟬接著表示，法治國家須保障任何人之人權，但勞動部支付給通譯的報酬，為兩小時內一案新台幣500元，第3小時起時薪為155元，沒涵蓋交通費，讓通譯人員恐連交通費都不夠，且警局、派出所常無自己通譯人員，得靠人情請附近認識的外配等人協助。
林麗蟬接著指出，這些人員基於人情來協助翻譯，但因未受專業訓練，不了解行政部門需要，且警察單位是24小時、不分假日需要通譯，按照一例一休制度，休假日出勤通譯人員應提高加班出勤費用，提升其合理之報酬或直接雇用，若是家暴等類似案件，也應考量其安全需求。
勞動部政常務次長林三貴回應表示，對於提升一般性通譯之報酬、車馬費用，將會進行通盤檢討，而假日或夜間出勤的金額，以及偏鄉交通距離等問題，也會進行檢討，將與相關部會協商後，於兩個月內提出答覆。
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