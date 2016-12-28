週刊爆有人輸到愛滋血 疾管署駁斥：沒這回事
2016-12-28 12:02
〔記者林惠琴／台北報導〕今日有週刊媒體報導「輸愛滋血成醫療人球 揭捐血中心篩檢嚴重漏洞」，文中指出一名男性在今年8月接到衛生所電話，告知他5年前手術的輸血來自愛滋患者，並引述疾管署有不願具名的官員證實此案為人為疏失，但衛福部疾管署澄清，並未針對此議題接受該媒體採訪，且今年並無證實輸血感染愛滋病毒的個案，批評該媒體製造恐慌，已要求進行更正。
疾管署副署長羅一鈞表示，愛滋感染者若於確診前曾有過捐血行為，會針對其最後一次的陰性血品追蹤相關受血者，依照輸出血品的類型，包含紅血球、血小板，每回大約追蹤1至12人不等；以此個案來說，該名愛滋感染者今年檢出愛滋病毒陽性，依照例行作業，發現其最後一次捐血是5年前，當時那批血液呈陰性，只是考量有3個月的空窗期，進而追蹤當時的受血人，但今年追蹤後並無任何輸血感染愛滋病毒個案。
羅一鈞解釋，舊式愛滋病毒篩檢工具空窗期為3個月、漏網之魚的風險為100萬分之1，但從2013年起，血液基金會為進一步確保輸血安全，採用新式篩檢工具「核酸擴大檢驗」（NAT），已經大幅將空窗期縮減為11天、漏網之魚的風險為200萬分之1。
根據疾管署統計，國內自1984年迄今，因為輸血感染愛滋病毒個案，共計24名，來源為18名捐血人，最近一名輸血感染愛滋病毒的個案為2013年診斷，其輸注血品為2012年捐贈。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 今年入冬最低溫紀錄 淡水僅有10.9度
- 屏東民宅火警 3女一把拉出受困老伯
- 愛吃美食發明智慧插座 台科大生3天募資超過100萬
- 六期廢氣排放標準 108年9月實施
- 避免塵蟎引發過敏 應定期清洗床單被套
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 國民黨風暴擴大 洪秀柱脫掉假髮道歉
- （更新）子瑜登世界百大美女第8 NANA稱霸2年退居第3
- 打造茶金產業 茶園更新每公頃補助19.5萬
- 師兄掰推拿 帶師妹上摩鐵
- 長者年菜、寒士圍爐 社福團體急
- 2016詛咒沒結束 莉亞公主心臟病身亡 享年60歲
- 阿凡達軍團現身？南韓開發出巨型載人機器人
- 基隆21項新措施 明年元旦起上路
- 炊粉又可改米粉？ 業者怨擾民
- 為Jolin抱不平... 閨密怒爆分手內幕！
- 小禎才放閃謝「老公」 李進良被爆疑扶正小模
- 安平「亮」起來 眾人樂見運河觀光
- 《媒體爆料》謝維洲簽賭輸千萬 老爸謝長廷罵 去死
- 獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用
- 市府推學校午餐五星計畫 獲教部「特別獎」
- 北市拆違建不再拖 協調逾三次由市長裁決
- 奧萬大賞松、杉、楓 把握元旦連假
- 故宮中客減半 里長讚交通改善
- 疑因壓力大 高一男跳樓亡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 NPP lawmakers call for probe into league’s assets
- 南韓執政黨「家變」 29議員另組新黨
- 澎湖史上罷工首例 公車司機拒簽到靜坐抗議
- 傅達仁生前追思會老淚縱橫
- 同婚修法 苗縣府2/3首長「不希望通過」
- 將官晉升 總統勉持續學習、創新
- 早療兒回饋教養院 音樂會募資源
- 談明年兩岸關係 張小月：不敢有太樂觀的預估
- 身障者圓夢環島 沿途蒐集祝福
- 退輔會持有股份轉給黨營事業 綠質疑盜賣
- 蔡依林一分手 彭于晏被力拱復合
- （影音）T.O.P跌出世界百大帥哥TOP10 亞洲最帥換「他」當
- 暫棲業餘累積實戰 森榮鴻再出發
- 葡萄王被控賣過期品 下午2點30分證交所說明
- TSUTAYA BOOKSTORE信義店 明年1月24日開幕
- 陶藝雙年展最後一週 送帆布袋
- 怨父母偏心／16歲哥哥 亂棒打死14歲妹妹
- 奇觀！「霧牆」封港 外媒：有如末日
- 台灣智庫民調：66.7％支持外館改稱台灣代表處
- 竹市明年總預算 刪減7800萬過關
- 2016新聞回顧之2／莫蘭蒂強風破紀錄 重創恆春半島
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：週刊爆有人輸到愛滋血 疾管署駁斥：沒這回事
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分