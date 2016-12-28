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週刊爆有人輸到愛滋血 疾管署駁斥：沒這回事

2016-12-28  12:02

〔記者林惠琴／台北報導〕今日有週刊媒體報導「輸愛滋血成醫療人球 揭捐血中心篩檢嚴重漏洞」，文中指出一名男性在今年8月接到衛生所電話，告知他5年前手術的輸血來自愛滋患者，並引述疾管署有不願具名的官員證實此案為人為疏失，但衛福部疾管署澄清，並未針對此議題接受該媒體採訪，且今年並無證實輸血感染愛滋病毒的個案，批評該媒體製造恐慌，已要求進行更正。

疾管署副署長羅一鈞表示，愛滋感染者若於確診前曾有過捐血行為，會針對其最後一次的陰性血品追蹤相關受血者，依照輸出血品的類型，包含紅血球、血小板，每回大約追蹤1至12人不等；以此個案來說，該名愛滋感染者今年檢出愛滋病毒陽性，依照例行作業，發現其最後一次捐血是5年前，當時那批血液呈陰性，只是考量有3個月的空窗期，進而追蹤當時的受血人，但今年追蹤後並無任何輸血感染愛滋病毒個案。

羅一鈞解釋，舊式愛滋病毒篩檢工具空窗期為3個月、漏網之魚的風險為100萬分之1，但從2013年起，血液基金會為進一步確保輸血安全，採用新式篩檢工具「核酸擴大檢驗」（NAT），已經大幅將空窗期縮減為11天、漏網之魚的風險為200萬分之1。

根據疾管署統計，國內自1984年迄今，因為輸血感染愛滋病毒個案，共計24名，來源為18名捐血人，最近一名輸血感染愛滋病毒的個案為2013年診斷，其輸注血品為2012年捐贈。

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  • 今有媒體報導輸愛滋血成醫療人球，捐血中心篩檢嚴重漏洞，疾管署副署長羅一鈞出面澄清駁斥。（資料照，記者吳柏軒攝）

    今有媒體報導輸愛滋血成醫療人球，捐血中心篩檢嚴重漏洞，疾管署副署長羅一鈞出面澄清駁斥。（資料照，記者吳柏軒攝）

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