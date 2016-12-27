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想住「佛景第一排」？ 你有錢也買不到

人在做、神明在看，打開窗戶要跟大佛對看。（記者李容萍攝）

2016-12-27  21:46

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號桃園五楊高架楊梅路段有一尊約6層樓高的金色大佛，剛好正對著一棟正在興建的大樓工地，且距離非常接近，引起路過民眾熱議住在大樓裡，「佛祖第一排」 比「海景第一排」還要厲害。不過，蓋大樓的金主其實是這家佛像公司老闆，未來大樓完工作為辦公大樓，大佛剛好成了公司現成LOGO。

這尊大佛加上近2層的基座目測約有6層樓高，其實已完工多年，座落在五楊高架旁，早在五楊高架通車後就格外引人注目，如今因為對面大樓興建再度成為話題；民眾未來站在大樓5、6樓打開窗戶，就是正對著佛祖雙眼，可以天天與佛祖四目相望，從4樓看過去只能看到身體。

雖然與大佛面對面好與壞見仁見智，許多人認為這不是壞事，路過民眾熱議誰會想買跟「佛陀四目相交的那樓」？「越靠近佛祖的位置越貴」？還提醒「晚上增產報國時記得要拉上窗簾」。

儘管民眾努力給「住戶」建議，其實大樓建物並不是一般的住宅，而是佛像製作公司的辦公大樓，未來大佛坐鎮在辦公室前，順理成章成了公司現成的標誌。

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  • 人在做、神明在看，打開窗戶要跟大佛對看。（記者李容萍攝）

    人在做、神明在看，打開窗戶要跟大佛對看。（記者李容萍攝）

  • 人在做、神明在看，打開窗戶要跟大佛對看。（記者李容萍攝）

    人在做、神明在看，打開窗戶要跟大佛對看。（記者李容萍攝）

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