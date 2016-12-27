女人這樣穿高跟鞋最優雅、性感！穿高跟鞋不怕跌倒的走路秘訣是...

2016-12-27 20:30

〔iStyle頻道／綜合報導〕女人一旦穿上高跟鞋，就如同在腳上施了魔法般，整個人變得性感又優雅，特別有女人味，但是很多人穿高跟鞋並沒有掌握正確要領，走路老是一拐一拐，不僅失去美麗氣質，不經意間還會傷害身體，所以穿高跟鞋前，請先學會正確走路姿勢，妳才能穿著它展開女人特有的強大氣場！

技巧1（腳跟先著地再腳尖）：正確的走路姿勢是腳跟先著地，再利用腳尖的力量往前進，假如相反，腳拇指根部承受的壓力會加倍，引起發炎或拇指外翻，常穿高跟鞋且走路姿勢錯誤的女性最容易出現這種情況，只要輕觸小腿肚，腳尖和腰部都會出現劇烈疼痛，所以穿高跟鞋時，千萬別忘記遵守「先腳跟再腳尖」的原則。

技巧2（小步小步慢慢走）：當高跟鞋越高，步幅就要越短，步伐慢一點，不要屈膝，朝向前方，自信、優雅地邁開小步伐，走路姿勢才能看起來更加自然、舒適，也更有女人味。

技巧3（走路不要急）：穿高跟鞋就是要十足展現妳的優雅，所以千萬不要急，否則走路姿勢看起來會相當尷尬，一不小心還有可能跌倒，那就糗大了！小步伐可以維持身體平衡，緩慢地步行則能給妳足夠的信心。

技巧4（稍稍向後傾斜）：穿上高跟鞋後，腳後跟墊高，人體會自然向前傾，只有身體微微向後才能保持平衡，如此一來還能達到理想中的挺胸、提臀和收腹效果，不過因為重心向上移至腰部的原因，腰椎會處於緊張狀態，走路還是要找時間適當休息。

技巧5（眼睛向前看走直線）：穿高跟鞋時，不要猛盯腳趾，請想像自己走在一條直線上，此時才能穩住重心，控制步伐，走起路來才會漂亮又優雅。

技巧6（略為拱起腳）：穿高跟鞋時會有不斷向前滑的問題，此時可以稍稍拱起腳，把壓力分散在鞋子內側，整雙鞋更能完整貼合腳掌，還能成為一種阻力，避免向前滑，腳掌和拇指就不會過分擠壓在前端。

技巧7（確保鞋子適合）：如果妳的鞋子過小，想要自然地走路根本不可能，假如太大，最好加個鞋墊，只要高跟鞋合腳，在搭配上述走路的訣竅，想要美美地用高跟鞋走出強大的女人氣場都不是問題。