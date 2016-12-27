婚姻平權是不照天理？家長反同扯天氣熱被酸爆

反同家長代表認為婚姻平權法案是不照天理的法案。（圖擷取自同學陣臉書／來源自民視新聞台）

2016-12-27 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕婚姻平權法修法昨天初審通過，引起反同人士反彈，還有人翻越立院圍牆、放煙霧彈抗議，一名反同家長代表的「天理說」言論，則是在網路上掀起討論...。

反同團體昨天前往總統府前抗議，要求總統蔡英文出來面對，一名反同家長代表林素每接受媒體訪問時指出，婚姻平權是不照天理的法案，「要讓我們鄉下的孩子越來越少，要讓我們的阿公阿嬤絕子絕孫，什麼男生娶男生女生娶女生，人若不照天理，天就不照甲子，現在都已經幾月了還這麼熱。」

此話一出立刻引起網友討論，同學陣則在臉書分享相關擷圖，並搞笑說，「就算很多同性戀都很hot，也不能就這樣就把天氣熱怪到同性戀身上啊～誠摯邀請靈糧堂的林阿婆把關心同性戀的力氣省下來，一起來關心農村人口外移與氣候變遷的問題」。

同學陣也酸說，昨天法案成功闖關送出委員會，「今天氣溫馬上降。不知道天理站在誰那邊？」網友則是附和說，「同性戀造成全球暖化」、「請同性戀愛護北極熊～～一早看狂萌萌說狂話，心情給他無限好」。