| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
連亮5顆綠燈 國發會：景氣持續回溫 南港高工男學生墜樓 命危送醫 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

婚姻平權是不照天理？家長反同扯天氣熱被酸爆

反同家長代表認為婚姻平權法案是不照天理的法案。（圖擷取自同學陣臉書／來源自民視新聞台）

2016-12-27  14:48

〔即時新聞／綜合報導〕婚姻平權法修法昨天初審通過，引起反同人士反彈，還有人翻越立院圍牆、放煙霧彈抗議，一名反同家長代表的「天理說」言論，則是在網路上掀起討論...。

反同團體昨天前往總統府前抗議，要求總統蔡英文出來面對，一名反同家長代表林素每接受媒體訪問時指出，婚姻平權是不照天理的法案，「要讓我們鄉下的孩子越來越少，要讓我們的阿公阿嬤絕子絕孫，什麼男生娶男生女生娶女生，人若不照天理，天就不照甲子，現在都已經幾月了還這麼熱。」

此話一出立刻引起網友討論，同學陣則在臉書分享相關擷圖，並搞笑說，「就算很多同性戀都很hot，也不能就這樣就把天氣熱怪到同性戀身上啊～誠摯邀請靈糧堂的林阿婆把關心同性戀的力氣省下來，一起來關心農村人口外移與氣候變遷的問題」。

同學陣也酸說，昨天法案成功闖關送出委員會，「今天氣溫馬上降。不知道天理站在誰那邊？」網友則是附和說，「同性戀造成全球暖化」、「請同性戀愛護北極熊～～一早看狂萌萌說狂話，心情給他無限好」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同性戀 婚姻平權 婚姻平權法
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：婚姻平權是不照天理？家長反同扯天氣熱被酸爆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.