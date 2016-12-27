桃園鐵路地下化 交通部已核准送行政院

2016-12-27 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市長鄭文燦上任後，就力爭桃園鐵路地下化，目前地下化推動將進入尾聲，交通部已核准並於昨日送至行政院，最快2025年就可通車營運。

根據《聯合報》報導，桃園鐵路地下化可行性研究報告，在桃園市政府本月再補送件給交通部後，交通部長賀陳旦表昨日表示，全案在上週六已核准，並在昨天已送到行政院。

一但行政院同意桃園鐵路地下化後，交通部將立即展開綜合規劃與環評，預估建設計劃需花10年左右，最快2025年就可完成地下化通車，隔年再完成地面上綠色路廊美化工程。

桃園鐵路地下化自新北鳳鳴至桃園平鎮，範圍涵蓋現有的桃園、內壢、中壢3站，另有鳳鳴、中路、永豐、中原、平鎮5個通勤車站，全長17.945公里，預估總經費為964億元，分別由中央負擔539億元、桃園市411億元、新北市14億元。