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洗衣服洗出「大航海時代」？ 網友點開圖一秒笑噴

網友表示，妹妹在洗衣服時忘了把硬幣取出，結果硬幣上的頭像竟洗出一頂草帽。（擷取自PTT）

2016-12-27  13:15

〔即時新聞／綜合報導〕魯夫...是你？！

鄉民們最近在PTT上討論洗衣服不小心混雜到異物的狀況，有人忘了把口袋裡的衛生紙掏乾淨，有人則是洗到泡棉，整缸衣服全都卡滿碎屑。一名網友則發文分享經驗，表示妹妹在洗衣服時，忘了把硬幣拿出來，洗完後才發現硬幣上的頭像竟被刮出一頂草帽，像極了知名漫畫《航海王》中的主角魯夫，讓他不禁驚呼「要進入大航海時代了嗎？」

照片上傳網路後引發熱論，網友們紛紛笑說「太好笑了 還有筆觸深淺欸！」、「笑到美丁美當」、「這太強了吧！洗衣機神之工藝」、「哈哈哈大航海時代」、「老師問我為什麼跪在地上XDDD」、「哪一牌的洗衣機這麼猛？？」、「害我笑到噴飯XDD」。

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  • 知名日漫《航海王》中的主角「草帽魯夫」。（擷取自網路）

    知名日漫《航海王》中的主角「草帽魯夫」。（擷取自網路）

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相關關鍵字： 洗衣服 洗衣機 硬幣 航海王 蒐奇 魯夫
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