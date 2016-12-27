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高麗菜每公斤7.4元 雲林30噸銷韓國

台灣首批高麗菜今外銷韓國。（記者陳燦坤攝）

2016-12-27  12:49

〔記者陳燦坤／雲林報導〕台灣高麗菜價格低迷，每公斤交易價不到10元，農委會與雲林產地生產合作社合作，將首批30公噸高麗菜銷往韓國，今天舉行封櫃儀式，農委會也強調正積與許多國家洽談外銷事宜。

高麗菜產季到來，根據農委會調查25日交易價每公斤僅7‧4元，為避免高麗菜價繼續下跌，農委會啟動外銷機制，與產地二崙果菜生產合作社合作，將30噸的高麗菜外銷到韓國，農委會農糧署副署長蘇茂祥今天與雲林縣副縣長張皇珍等人主持封櫃儀式。

蘇茂祥表示，高麗菜在俗稱「菜王」，一旦價跌，其他蔬菜價格也將受到影響，為穩定台灣菜價，農委會已積極與新加坡、日本、加拿大及美國洽談出口事宜，，農委會希望能夠幫助農民將高麗菜賣到國外。

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  • 外銷韓國的高麗菜今舉行封櫃儀式。（記者陳燦坤攝）

    外銷韓國的高麗菜今舉行封櫃儀式。（記者陳燦坤攝）

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