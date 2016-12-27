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12/27 各報重點新聞一覽

2016-12-27  06:13

自由時報

RF-16升空 清楚拍到遼寧艦

中國遼寧號航艦編隊從廿三日起進行跨海區演訓，不僅到日本宮古島以東的西太平洋海域演訓，前晚開始航近台灣周邊海域，並貼著我防空識別區外緣海域向南及西南方航行，日本自衛隊與我國軍方先後對遼寧號等艦展開嚴密監控，空軍花蓮基地昨更派出RF-16偵照機，成功拍到遼寧艦及伴隨艦隊清晰照片和動態。

詳見RF-16升空 清楚拍到遼寧艦

少子化衝擊 明年大專減招近萬人

少子化海嘯一波波衝擊大專校院，教育部也連年縮減招生名額，昨公佈核定一○六學年大專校院招生名額，較前一年減招九八四○名，高達七成大專的招生名額都被減，甚至台大也被減十七個名額；技職科大更大受衝擊，明年有五十六系所確定停招，將走入歷史。

詳見少子化衝擊 明年大專減招近萬人

婚姻平權法案初審 各版併案送協商

立法院司法法制委員會昨初審通過攸關同性婚姻合法化的「民法部分條文修正草案」，明定同性可以結婚，且與異性平等適用有關夫妻配偶、父母子女及親屬的法規規定，收養子女時法院也不得對其有歧視對待，意味同性婚姻合法化邁進一步。但全案後續將送朝野協商，預計下會期、明年四月才可能二、三讀；由於社會爭議甚大，法務部明年也將送「同性伴侶法」併案審理，到底在民法修法或另有專法，預計還將有另一波修法角力。

詳見婚姻平權法案初審 各版併案送協商

蘋果日報

婚姻平權 民法修正 初審通過

《民法》修正草案昨在反同婚與挺同婚團體包圍立院下初審通過，增訂「同性婚約，由雙方當事人自行訂定」條文，將同性婚姻法制化；另也增訂「平等適用原則」，讓同性戀與異性戀都能平等適用《民法》中關於夫妻、配偶、父母子女的相關規定。這項攸關婚姻平權的修法引發社會熱烈討論，最快可望明年4月三讀，若完成修法，台灣將成為世界第21、亞洲第1個承認同性婚姻的國家。挺同婚民眾開心說：「很感動」，反同婚團體則怒批總統蔡英文禍國殃民！

老屋重建 不脫手終身減稅

為加速老舊危險建物更新，行政立法政策協調會報昨拍板，將針對屋齡30年以上有安全疑慮的建物提供容積獎勵，財政部更建議在新法施行5年內核准的重建計劃，可享地價稅、房屋稅減半徵收2年，若2年內未移轉者，租稅優惠可延長至房屋脫手為止，但重建計劃須經全體住戶同意。業者認為，獎勵措施有鼓舞效益，但規定改成要百分之百住戶同意，根本是變相懲罰老屋民眾。

聯合報

危險老屋更新優惠 適用範圍擴及數十萬戶

為加速都市危險及老舊建物更新重建，行政立法政策協調會報昨天討論內政部擬訂的「都市危險及老舊建築物重建獎助條例」草案，專法提供租稅減免、建蔽率及容積獎勵等優惠措施，並擴大適用範圍，草案將提報周四行政院院會通過，估計適用對象高達數十萬戶。

婚姻平權初審通過…挺同淚下 反同抗議

立法院司法及法制委員會昨初審通過「民法親屬編」修正草案，異性或同性的婚姻當事人，平等適用民法或其他法規關於夫妻配偶的規定；異性或同性配偶平等適用民法有關父母子女、親屬的規定，但民法「婚生推定」部分，以異性配偶為限。

中國時報

爭同婚平權 民法初審過關

爭議許久的同性婚姻合法化，昨跨出台灣婚姻平權史上第一步，在跨黨派立委支持下，立法院司法委員會昨日法案初審完竣，送出委員會交付朝野協商，待協商再繼續處理爭議條文，最快預計明年4、5月後才有機會在立法院院會討論，進而完成三讀。

少子化 明年大學減招近萬人

少子化衝擊大學招生，教育部最近核定明（106）年大專院校學、碩、博士班的招生名額，共減招9840人，其中6成學校減招，台大因為招生時違規，被減招17人，是頂尖大學唯一被減招的學校。台大表示，這幾年學生人數膨脹太多，減招不是壞事。

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  • 中國航母「遼寧號」等艦進行跨海區演訓，我空軍昨派出掛載偵照莢艙的RF-16，成功拍到遼寧艦等照片。（記者游太郎攝）

    中國航母「遼寧號」等艦進行跨海區演訓，我空軍昨派出掛載偵照莢艙的RF-16，成功拍到遼寧艦等照片。（記者游太郎攝）

  • 大專校院招生名額變化。

    大專校院招生名額變化。

  • 立法院司法及法制委員會昨審查婚姻平權法案，有抗議民眾混入司法法制委員會，警察隨後將抗議者拉出會議室。（記者羅沛德攝）

    立法院司法及法制委員會昨審查婚姻平權法案，有抗議民眾混入司法法制委員會，警察隨後將抗議者拉出會議室。（記者羅沛德攝）

  • 立院外交及國防委員會昨邀請外交部長李大維就台聖斷交事件進行專案報告，李大維表示有新邦交國口袋名單，而且是一個以上。（記者羅沛德攝）

    立院外交及國防委員會昨邀請外交部長李大維就台聖斷交事件進行專案報告，李大維表示有新邦交國口袋名單，而且是一個以上。（記者羅沛德攝）

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