12/27 各報重點新聞一覽
自由時報
RF-16升空 清楚拍到遼寧艦
中國遼寧號航艦編隊從廿三日起進行跨海區演訓，不僅到日本宮古島以東的西太平洋海域演訓，前晚開始航近台灣周邊海域，並貼著我防空識別區外緣海域向南及西南方航行，日本自衛隊與我國軍方先後對遼寧號等艦展開嚴密監控，空軍花蓮基地昨更派出RF-16偵照機，成功拍到遼寧艦及伴隨艦隊清晰照片和動態。
少子化衝擊 明年大專減招近萬人
少子化海嘯一波波衝擊大專校院，教育部也連年縮減招生名額，昨公佈核定一○六學年大專校院招生名額，較前一年減招九八四○名，高達七成大專的招生名額都被減，甚至台大也被減十七個名額；技職科大更大受衝擊，明年有五十六系所確定停招，將走入歷史。
婚姻平權法案初審 各版併案送協商
立法院司法法制委員會昨初審通過攸關同性婚姻合法化的「民法部分條文修正草案」，明定同性可以結婚，且與異性平等適用有關夫妻配偶、父母子女及親屬的法規規定，收養子女時法院也不得對其有歧視對待，意味同性婚姻合法化邁進一步。但全案後續將送朝野協商，預計下會期、明年四月才可能二、三讀；由於社會爭議甚大，法務部明年也將送「同性伴侶法」併案審理，到底在民法修法或另有專法，預計還將有另一波修法角力。
蘋果日報
婚姻平權 民法修正 初審通過
《民法》修正草案昨在反同婚與挺同婚團體包圍立院下初審通過，增訂「同性婚約，由雙方當事人自行訂定」條文，將同性婚姻法制化；另也增訂「平等適用原則」，讓同性戀與異性戀都能平等適用《民法》中關於夫妻、配偶、父母子女的相關規定。這項攸關婚姻平權的修法引發社會熱烈討論，最快可望明年4月三讀，若完成修法，台灣將成為世界第21、亞洲第1個承認同性婚姻的國家。挺同婚民眾開心說：「很感動」，反同婚團體則怒批總統蔡英文禍國殃民！
老屋重建 不脫手終身減稅
為加速老舊危險建物更新，行政立法政策協調會報昨拍板，將針對屋齡30年以上有安全疑慮的建物提供容積獎勵，財政部更建議在新法施行5年內核准的重建計劃，可享地價稅、房屋稅減半徵收2年，若2年內未移轉者，租稅優惠可延長至房屋脫手為止，但重建計劃須經全體住戶同意。業者認為，獎勵措施有鼓舞效益，但規定改成要百分之百住戶同意，根本是變相懲罰老屋民眾。
聯合報
危險老屋更新優惠 適用範圍擴及數十萬戶
為加速都市危險及老舊建物更新重建，行政立法政策協調會報昨天討論內政部擬訂的「都市危險及老舊建築物重建獎助條例」草案，專法提供租稅減免、建蔽率及容積獎勵等優惠措施，並擴大適用範圍，草案將提報周四行政院院會通過，估計適用對象高達數十萬戶。
婚姻平權初審通過…挺同淚下 反同抗議
立法院司法及法制委員會昨初審通過「民法親屬編」修正草案，異性或同性的婚姻當事人，平等適用民法或其他法規關於夫妻配偶的規定；異性或同性配偶平等適用民法有關父母子女、親屬的規定，但民法「婚生推定」部分，以異性配偶為限。
中國時報
爭同婚平權 民法初審過關
爭議許久的同性婚姻合法化，昨跨出台灣婚姻平權史上第一步，在跨黨派立委支持下，立法院司法委員會昨日法案初審完竣，送出委員會交付朝野協商，待協商再繼續處理爭議條文，最快預計明年4、5月後才有機會在立法院院會討論，進而完成三讀。
少子化 明年大學減招近萬人
少子化衝擊大學招生，教育部最近核定明（106）年大專院校學、碩、博士班的招生名額，共減招9840人，其中6成學校減招，台大因為招生時違規，被減招17人，是頂尖大學唯一被減招的學校。台大表示，這幾年學生人數膨脹太多，減招不是壞事。
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