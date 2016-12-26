雞蛋包材新制上路 農委會：還是能買到散裝蛋

傳統市場要改成紙蛋箱盛裝，民眾還是可以買到散裝蛋。（記者林彥彤攝）

2016-12-26 18:56

〔記者林彥彤／台北報導〕為防疫問題，農委會24日正式開始實施「生鮮禽蛋應使用一次性包材」；然而消息一出後，許多店家、民眾還是「霧煞煞」，甚至還擔心未來買不到散裝蛋了、或錯誤以為所有的蛋都改成洗選蛋等，為讓民眾更清楚地了解新政策，農委會今天特別召開記者會一次說清楚。

農委會防檢局表示，一次性的包材有包含「PVC」、「PLA」、「紙盤」、「紙蛋盒」、「紙蛋箱」和「紙禮盒」，都是由可分解回收的材料做成，因此不會有不環保的問題，其中紙蛋箱與紙禮盒，分別可盛裝20公斤、3到5公斤不等，因此民眾仍然可以買到散裝蛋。

防檢局說，新政策主要就是為了要避免舊的箱子再重新送回禽場、造成交叉感染，最重要的是，希望可以避免沙門氏桿菌的感染，因此在執行政策的同時，農委會也會補助加設禽蛋的洗選場，希望未來能走向全面洗選蛋。

而防檢局也澄清，對於使用塑膠籃裝蛋的業者，並非馬上就要開罰，從明天起會優先針對大盤商與中盤商做查核，被查到只要在3個月至6個月內改善就不罰，若沒有改善，可開罰業者新台幣3萬元以上、15萬元以下，下一步才會稽查傳統市場。

農委會畜牧處表示，短期之內蛋價不會漲，不過之後蛋的成本必定會反應在價格上，最後民眾會需要負擔這多出的成本。