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睫毛會掉入眼球後面？ 原來都在這裡

醫師何威廷表示，不用擔心睫毛會掉到眼球後方，它們通常會卡在「穹窿」。睫毛示意圖，與文無關。（圖擷取自Little Miss Egypt臉書粉絲專頁）

2016-12-26  08:24

〔即時新聞／綜合報導〕睫毛掉入眼睛相當惱人，不過亞東醫院眼科部醫師何威廷表示，不用擔心睫毛會掉到眼球後方，它們通常會卡在「穹窿」。

《蘋果日報》報導，何威廷指出，因為眼結膜與眼球連在一起，所以異物無法跑到眼球後面。何威廷說眼睫毛掉入眼睛後，通常會卡在上、下眼皮中，眼球交接的凹窩「穹窿」，並隨眼淚流出。

報導指出，何威廷提醒，若眼睫毛卡在淚小管的開口，便有可能導致眼睛表面損傷，建議到醫院將睫毛取出。

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